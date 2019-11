Na ovo­go­di­šnjem Fe­sti­va­lu au­to­r­skog fi­l­ma (FAF), ko­ji se odr­ža­va od 22. do 30. no­ve­m­bra, pu­bli­ka će ima­ti pri­li­ku da po­gle­da čak še­st do­ma­ćih pre­mi­je­ra. Fi­l­mo­vi ko­je je gle­da­la pu­bli­ka sve­t­skih fi­l­m­skih fe­sti­va­la pr­vi put će bi­ti pri­ka­za­ni beo­gra­d­skoj pu­bli­ci na FAF.

Fi­lm Ma­še Ne­ško­vić „Asi­me­tri­ja“ će pu­bli­ka mo­ći da po­gle­da u su­bo­tu, 23. no­ve­m­bra, u 19 ča­so­va u Ko­m­bank dvo­ra­ni. Fi­lm je pre­mi­je­r­no pri­ka­zan na 43. Mos­tri u Sao Pau­lu, u Bra­zi­lu. U ovom ostva­re­nju, ko­je do­vo­di u pi­ta­nje tran­s­fo­r­ma­ci­ju lju­bav­nih od­no­sa to­kom vre­me­na i ra­zlo­ge zbog ko­jih se ve­ze ra­spa­da­ju, ulo­ge tu­ma­če Da­ri­ja Lo­re­n­ci Flac i Uli­ks Fe­h­miu.

Do­ma­ći fi­lm „Moj ju­tar­nji smeh“, de­bi­tan­ta Ma­r­ka Đo­r­đe­vi­ća, svo­ju sve­t­sku pre­mi­je­ru ima­će upra­vo na 25. FAF, 26. no­ve­m­bra u 21.30 ča­so­va. Fi­lm je za­ni­mljiv jer u nje­mu ulo­gu ima Ne­bo­j­ša Glo­go­vac. Oba ova ostva­re­nja su deo glav­nog pro­gra­ma.

Dve mla­đe au­to­r­ke, Ma­ri­na Ra­d­mi­lac i Mi­le­na Gru­jić, pred­sta­vi­će 28. no­ve­m­bra svo­je fi­l­mo­ve „Who The Fu­ck Are You?“ i „AS (25)“. Pro­gram „Hra­bri Ba­l­kan“, na­j­mla­đa pro­gra­m­ska ce­li­na na fe­sti­va­lu, u okvi­ru svo­je se­le­k­ci­je pri­ka­za­će dva do­ma­ća fi­l­ma ko­ja već ima­ju uspe­šan fe­sti­va­l­ski ži­vot. „A sad se spu­šta ve­če“, do­ku­men­tar­ni fi­lm Ma­je No­va­ko­vić, pri­ka­zu­je ži­vot dve ba­ke ko­je ži­ve izo­lo­va­no u br­di­ma isto­č­ne Bo­sne. Ste­fan Đo­r­đe­vić i nje­gov fi­lm „Po­sled­nja sli­ka o ocu“ upra­vo je po­ku­pio sve si­m­pa­ti­je ži­ri­ja na Za­greb Fi­lm fe­sti­va­lu, či­je obra­zlo­že­nje gla­si: „Po­sled­nja sli­ka o ocu je po­tre­sna pri­ča o od­no­su oca i si­na. Au­tor je sli­kov­no u pot­pu­nos­ti do­ča­rao te­ži­nu od­no­sa i sa­me si­tua­ci­je u ko­joj se li­ko­vi na­la­ze.“ To je če­tvr­ta na­gra­da za ovaj fi­lm na­kon sve­t­ske pre­mi­je­re u Lo­kar­nu u av­gu­stu 2019, a do­ma­ća pu­bli­ka će fi­lm mo­ći da po­gle­da u po­ne­de­ljak, 25. no­ve­m­bra.

(Kurir.rs / Foto:Dado Đilas)

Kurir