BOL ME RASTURA! Glumica iz "Grlom u Jagode" se bori sa OPAKOM BOLEŠĆU! Potresnom objavom RASPLAKALA region (FOTO)

Glumica Mirjana Majurec (67) i dalje vodi borbu s karcinomom. Pre dve godine je metastazirao i nakon odluke lekarskog tima Minja je završila na Radiohirurgiji u Svetoj Nedelji. Punih devet godina bori se s teškom bolešću, a na Fejsbuku se ovih dana požalila na probleme kroz koje prolazi.

Prošlog leta razmišljala je o povratku glumi, rekla je da je vratila energiju i da je spremna da radi. Ipak, bolest ju je opet naterala na borbu. Podršku su joj pružili brojni prijatelji i poznanici, koje je rastužila svojom objavom.

- Dragi FB prijatelji, hvala na brizi. Infuzije ste valjda svi primali. One postoje da vas ojačaju, a ja želim sutra da primim sedmu hemoterapiju. Rasturila me giljotinska bol od rastezanja na živo u Traumi. Naša Ivana Kalođera iz "Nisi sama – ideš s nama" misli na mene i sve je OK. Svako zlo za neko dobro. Upoznala sam dragu medicinsku sestru koja će mi za podnošljivu naknadu dolaziti kad može. Divna osoba. Za operaciju ruke nemam novca. Nemam punjač, ali imam vas - napisala je u emotivnom priznanju glumica.

Sa sinovima, Ivanom Mlinarićem i Lukom Vidovićem u početku nije pričala o bolesti, skrivala ju je od njih, a danas su joj oni, uz bivšeg supruga Marka Mlinarića najveća podrška. Kad je zbog lečenja i hemoterapija počela da gubi kosu, stavila je periku, ali nije nikada skrivala ni kako izgleda bez nje.

- Lukina bivša devojka Sanja me je ošišala na ćelavo i stavila sam periku koja je bila kao moja kosa. Plakala je dok me šišala, a ja sam se smejala - otkrila je Minja u ranijem razgovoru.

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Printscreen/Facebook

