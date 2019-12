SVE LAKŠE MOGU DA PUSTIM SUZU! Maja Nikolić bez dlake na jeziku: Ne znam samo koliko je to DOBRO!

Maja Nikolić uvek je važila za jednu od najlepših, ali i najpozitivnijih voditeljki. O njenom šarmu oduvek se govorilo, a malo ko bi mogao da zamisli da Maja pusti suzu. Iako joj se ispred televizijskih kamera to nikada nije dogodilo, priznaje da privatno često plače.

Upravo jedan takav trenutak snimila je njena kuma i koleginica Nataša Miljković, koja je snimak na kojem obe plaču podelila na društvenim mrežama.

"Ja mislim da je to blagotvorno. Mislim da sve lakše mogu da pustim suzu, mogu da zaplačem vrlo lako. Ne znam koliko je to dobro, ali baš mogu da zaplačem vrlo lako i kada je nešto prelepo, i kada me oduševi i kada me dirne na najpozitivniji mogući način. Kao i kada me nešto dotakne na tužan način", rekla je razneženo Maja Nikolić.

Voditeljka, inače, u braku sa Aleksandrom Nikolićem ima troje dece - Teu, Darka i Tiju, i priznaje da je na njih najslabija.

"Mislim da smo svi najosetljiviji kada su deca u pitanju. Od momenta kada dobijemo decu, život gledamo kroz tu prizmu da njima bude dobro, da oni budu bezbedni, srećni i radosni, od tog trenutka, to postaju najvažnije stvari u životu."

Ipak, priznaje da strahovi kod nje postoje, uprkos tome što su deca odrasla.

"Mi nemamo dovoljno vremena da krenem da nabrajam čega se sve kao roditelj plašim (smeh). Isto tako se trudim da strahove držim za sebe i da ne dozvolim da moji strahovi na bilo koji način opterećuju moju decu i da ih koče. To nikako ne bih volela. Na meni je da se plašim, ali to je moje. Na meni je da brinem i to je moje. Na meni je da ih zaštitim koliko god mogu, da ih pustim da slobodno lete i žive svoj život."

Emisija koju zajedno vode kume i najbolje prijateljice, postigla je veliku gledanost za kratko vreme. Maja ne krije da su očekivanja velika, a priznaje da je sreća ono što je obuzima svaki put kada radi na novom projektu.

"U suštini je to bila jedna vrlo ozbiljna odluka. Ozbiljno donesena i ozbiljna odluka i za Natašu i mene. Što se zabave tiče, puno je to sreće za nas dve. Mislim da bi to možda bila preciznija definicija. Puno je sreće, radosti, profesionalnog ispunjenja kada vidimo šta smo sa ekipom uspele da uradimo za samo mesec, mesec i po dana. Naravno da je sve vreme ekipa uz nas. Nikako nismo samo nas dve. Zadovoljstvo je reč koju bih pre upotrebila."

Iako je uvek besprekorno stilizovana, kaže nam da ne troši mnogo vremena na sređivanje. Sreli smo je na jednom javnom događaju, za koji joj je trebalo da se spremi samo pet minuta.

"Tačno je da mi je trebalo da se spremim pet minuta, ali samo zato što sam završila emisiju upravo i imala sam šminku i frizuru. Kao i spremnu haljinu. Najviše vremena oduzima to premišljanje, a kada odlučim koju ću haljinu da obučem, onda nema nikakvih problema."

Majina najveća podrška oduvek je bio suprug Aleksandar, kojeg je upoznala i zavolela pre skoro dve decenije. Njihov susret bio je veoma neobičan, ali sudbonosan. Sreli su se u avionu, upoznali, zavoleli, a od tada se, kako je voditeljka svojevremeno priznala, nisu razdvojili.

"Tada sam otišla u Atinu na poslovni put, a on je sedeo pored mene u avionu. Pet-šest dana proveli smo tamo zajedno, vratili smo se kao par i više nikada se nismo razdvajali", ispričala je ona jednom prilikom.

