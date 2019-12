DIREKTNO IZ ATELJEA Cile Marinković izložbu posvetio unuku princu Stefanu

U galeriji „Progres“ otvara samostalna izložba Cileta Marinkovića. Jedan od naših najistaknutijih savremenih slikara predstavlja publici ciklus „Direktno iz ateljea“.

Izabrani radovi pokazuju nam svu snagu i jačinu ekspresivnog osećaja koji autora ne napušta i kojem ostaje veran već više decenija. Velika platna, raskošna, snažna, puna boja i energije, kao i poruke koje su nam sa njih upućene, doprineće prazničnom osećanju, ali i potrebi za preispitivanjem i razmišljanju o godini koja je ostala iza nas. Ovu izložbu, koju je Cile posvetio svom unuku Stefanu, otvoriće renomirani likovni kritičar Đorđe Kadijević.

foto: Ana Paunković

Izložbu posetioci mogu da pogledaju do januara 2020. Radno vreme galerije je svakog dana od 12 do 21 sat, osim nedelje, kada je otvorena od 12 do 18. Izložbu organizuje umetnička inicijativa Kvart BW u saradnji sa galerijom „Štab“.

Kurir