NAJEMOTIVNIJI TRENUTAK NA DODELI GREMIJA! Demi prvi put na sceni nakon PREDOZIRANJA, SVI u suzama zbog KOBIJA (VIDEO)

Dodelom Gremi nagrada dominirale su suze, tuga i bol zbog tragične smrti košarkaške legende Kobija Brajanta.

Ceremonija je održana u Stejpls centru u Los Andjelesu domu LA Lejkersa, gde je Brajant odigrao najviše utakmica u toku karijere.

Pevačica Ališa Kiz koja je vodila program, posvetila je šou Brajantu, a otpevala je i pesmu 'It's So Hard To Say Goodbye' zajedno s Boys II Men, dok je pop zvezda Lizo otvorila večer baladom 'Cuz I Love You' i rečima 'Ovo večeras je za tebe, Kobi'.

"Budimo iskreni, večeras osećamo veliku tugu jer su danas Amerika i svet izgubili heroja. I doslovno stojimo ovde, slomljenog srca, u kući koju je Kobi gradio", rekla je Ališa.

Zvezde su nastupale i primale nagrade dok su se na video-zidu prikazivali dresovi s brojevima 8 i 24 koje je Kobi nosio tokom svoje veličanstvene karijere.

Vrhunac večeri bila je izvedba Demi Lovato. Pevačica nije uspela da zadrži suze, a svojom izvednom rasplakala je i publiku.

Lovato se sinoć vratila na pozornicu prvi put nakon što se predozirala na leto 2018. godine. Iako je na početku izvedbe pogrešila i počela ispočetka, Lovato je trijumfalno izvela pesmu 'Anyone' nakon čega su usledile ovacije publike koju je emocija trenutka podignula na noge.

'Anyone' je prva pesma koju je Demi snimila nakon predoziranja i tužan je uvid u sve što je pevačica proživljavala uoči tog stravičnog događaja.

