PET MILIONA LJUDI POSETILO SRPSKE BIOSKOPE: Džoker gledaniji od Bikovića i Miloševića!

Najgledaniji film u srpskim bioskopima u prošlog godini je „Džoker“.

U prvih 10 listi tek treće i četvrto mesto zauzimaju domaća ostvarenja „Taksi bluz“ Andrije Miloševića i „Balkanska međa“ Miloša Bikovića, za koja su godinama bila rezervisana mestu u vrhu.

- „Džoker“ je filmsko iznenađenje na planetarnom nivou, pa zato nije iznenađenje što je naša publika tako odreagovala. Reč je o filmu koji je imao reklamu od usta do usta, a to je, kada se pomeša sa iščekivanjem, mnogo efektnije od konvencionalnog marketinga i promocije.

Taj film je svakako obeležio prošlu godinu, možda i deceniju u holivudskoj mejdžors produkciji i ostaje da ispratimo kako će se to reflektovati na Oskare, jer koliko to radi za, toliko radi i protiv njega. Što se naših filmova tiče, treba imati u vidu da je krajem pretprošle, 2018. godine, „Južni vetar“ za sobom povukao preko pola miliona gledalaca, skoro duplo više nego „Džoker“ ove. To se delimično prelilo na 2019. godinu i pomoglo „Taksi bluzu“, jer kada se pojavi jedan veliki domaći hit u bioskopima, to bude vetar leđa i za prvi sledeći repertoarskog profila - kaže gradski sekretar za kulturu i filmski kritičar Ivan Karl.

foto: Nemanja Nikolić

Za film „Džoker“ ne zna se još uvek tačan broj gledalaca, jer i dalje i distribuciji. U decembru je prešao brojku od 310.000 ljudi. Drugo mesto pripalo je „Kralju lavova“, a naša publika uglavnom je pratila filmove za decu i mlade poput „Osvetnika“, „Frozen 2“ i „Grdana: Gospodarica zla“.

„Taksi bluz“ videla su 272.793 gledaoca, a na blagajnama je zaradio 99.677.377 dinara bruto. Film reditelja Miroslava Stamatova producirali su „Viktorija film“ i „Klan produkcija“, a distribuirala ga je „Art vista“.

Domaće filmove je 2019. gledalo 958.980 ljudi, što je gotovo 100.000 više u odnosu na 2018. (864.177). Prodaja ulaznica stigla je na gotovo pet miliona, a na blagajnama fimadžije su zaradile 16,6 miliona evra.

Rusko-srpski film „Balkanska međa“ umalo da ga prestigne sa 257.568 gledalaca i zaradom od 97.042.130 dinara bruto.

Srpskih top 5 „Taksi bluz“ Miroslav Stamatov 272.793 „Balkanska međa“ Andrej Volgin 257.568 „Vojna akademija 5“ Dejan Zečević 92.978 „Ekipa“ Marko Sopić 73.370 „Realna priča“ Gordan Kičić 54.344

Kurir/Ljubomir Radanov

Foto: Profimedia, Nebojša Mandić

Kurir