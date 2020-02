ABBA SE VRAĆA NA MUZIČKU SCENU: Čuvena grupa snima nove pesme posle 39 godina!

Čuvena grupa ABBA vraća se na muzičku scenu. Hitmejkeri iz Švedske ponovo su na okupu i spremni su da pokore svetsku estradu.

„The Visitors“, poslednji album ove popularne četvorke, objavljen je još 1981. godine. Na oduševljenje mnogih, Beni Anderson (73) otkrio je da se s Agnetom, Ani-Frid i Bjernom vratio u studio nakon skoro 40 godina pauze i da je poznata četvorka spremna da objavi nove pesme:

- Pesme će izaći ove godine, pretpostavljam nakon leta. Mogu samo da nagađam, jer nisam u potpunosti siguran. Ne bi trebalo da dajemo lažna obećanja, ali ako se ja pitam, biće to septembar. Nije to samo moja odluka, ali cilj jeste da izađu negde na jesen.

Pesme će se zvati „I Still Have Faith In You“ i „Don’t Shut Me Down“. Jedna pesma će imati pop prizvuk, dok će druga biti namenjena za ples. Grupa ABBA osnovana je 1972. godine u Stokholmu, a dve godine kasnije su osvojili Evroviziju s pesmom „Waterloo“, jednom od najpopularnijih numera s ovog spektakla.

Kurir.rs, N. M./ Profimedia

