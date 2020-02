EVA NIKOGA NE PUŠTA U KUĆU, ČAK NI ROĐENE SESTRE! A na terasi provodi najviše vremena: Neka me gledaju kad VOLE!

Eva Ras ispričala je da joj dani mahom liče, jer mnogo radi. U kuću, kaže, nikoga ne pušta jer je ona ožalošćena majka i udovica, te u njenom domu nema mesta za zaborav i zabavu. Kada je toplo, kako je otkrila, najviše vremena provodi na terasi, a kako je okružena prozorima i zna kada je neko posmatra, trudi se da ne uzvraća pogled, kako ne bi posle osećala obavezu da se tim ljudima javi na ulici.

"Ja nikoga u moju kuću ne puštam. Ni moje rođene sestre, ni brata, ni nikog. Smatram da je kuća svetinja i pošto sam ja ožalošćena majka i udovica, u mojoj kući ne može da se zaboravi i da se zabavlja. Ali, oni koji nisu ožalošćene majke i nisu udovice, neka otvore sva svoja vrata i neka primaju sve", ispričala je glumica.

Njen životni prostor krasi pokoji zeleni zid, žuta, naizgled veoma udobna fotelja, ali i mnogo ogledala i još više knjiga. Njih je, kaže, kupovala kad nije bilo kompjutera.

"Moji su svi dani isti. Ja jako mnogo radim. Moji dani su svi isti jer sam ja ljuti protivnik potcenjivanja starosti i svim starim ljuidima sa kojima dolazim u kontakt kažem - nemojte da legnete u krevet i da čekate da umrete. Bog će vam odrediti kad ćete umreti! Vi se trudite da radite, ako ništa drugo, da unucima napravite uštipke, palačinke... Ako nemate unuke da operete prozore, jer i ti prozori su deo vašeg života. Da zalijete cveće na balkonu. Da prošetate pijacom. Da odete do Dunava, ako ste u Beogradu. Dunav već hiljadama godina protiče ovuda i zaslužuje da ga volite."

"Knjige sam kupovala kad nije bilo kompjutera, a ja sam među prvima kupila kompjuter, '92. godine. 1996. se pojavio internet i mi smo se onda konektovali satima... pa '99. su nas bombarovani pa su mreže bile opterećene... A sad se nosi u džepu i stalno je onlajn", pričala je ona, ne skrivajući koliko je oduševljena tom činjenicom.

"Mi smo znali naizmenično da klikćemo, svi, cela družina, a sad je to samo od sebe, to je potpuno fantastično", istakla je ona.

Dosta detalja uspela je da pokupuje na buvljacima.

"Buvljaci su... moderni muzeji današnjice! tvri dglumica, koja na jednoj od polica još uvek čuva čajnik koji je pazarila u Budimpešti

"Na terasi provodim dosta vremena, kad je toplo. Mada, terasu sam uredila zbog pušača. Oni malobrojni koji prođu kroz moju kuću i bi da puše... a mene leče od kancera, i ne dam u kući da se puši. Inače, moja terasa pokazuje svu tugu gradskog života. Gde god pogledam su prozori! Osetim kad me neko gleda, moje zanimanje je da te komunikacije hvatam. Neka me gledaju kad vole, ali ja njih ne gledam. Ali ja njih ne. To bi onda značilo da bi morali na ulici da se pozdravimo", objasnila je Eva.

Kurir.rs, M.G/Alo

Kurir