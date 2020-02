PETAR BENČINA JE U BRAKU SA KOLEGINICOM! Sada je iskreno otkrio kakav je zapravo NJIHOV ODNOS i nije nimalo LAKO

Iako nije neko ko javno pokazuje emocije, Petar Benčina priznaje da kada je u svoja četiri zida ne postoji oklop koji čuva emocije i da najbolje to zna njegova žena Tamara Dragičević, te deca, ćerka Staša i sin Lazar.

Da je romantika sastavni deo jednog braka slaže se glumac Petar Benčina, a kako u serijama često imamo prilike da ga vidimo kao staloženog i odmerenog, glumac priznaje da emocije čuva za porodicu.

foto: Printscreen/Instagram

- Umem da budem romatničan. Kaže to i supruga - ističe kroz osmeh za “Blic” Petar Benčina, koji je razapet između poslovnih i privatnih obaveza jer u poslednje vreme mnogo radi.

Za Petra i njegovu suprugu Tamaru često kažu da imaju harmoničan brak, kakav su nekada imali Milena Dravić i Dragan - Gagi Nikolić, a glumcu to posebno laska. - Oni su stvarno legende i lepo je to što čujem. Ali njihovo vreme je bilo drugačije, danas su izazovi veći. Možda imamo sreće nas dvoje. Našao sam pravu osobu - iskren je Benčina.

foto: Printscreen Instagram

Svaki slobodan trenutak bračni par provodi zajedno, a centar njihovog sveta su ćerka Staša i sin Lazar. No, Petar se ne plaši odrastanja svoje dece, pa će im biti velika podrška u svemu.

- Svako vreme na svoj način je izazovno i teško. I kada sam ja odrastao, sećanja na detinjstvo su najlepša. Odrastao sam u vreme koje je tada bilo, gledano, horor, ali je za mene to bio najlepši period u životu i najvažniji mi je bio, a svi stariji ljudi tada oko mene koji su uticali na moje detinjstvo i odrastanje i učinili su ga čarobnim. Uvek postoji način da se to prevaziđe s obzirom na okolnosti - rekao je Benčina.

Kako je angažovan na Fakultetu dramskih umetnosti kao profesor, pitali smo Benčinu da li je stroži kao predavač, otac ili suprug, na šta je odgovorio:

- Nisam nešto previše strog. Pravičan jesam, ali nisam strog.

On dodaje da nije neko ko se prilagođava, već zna kako da pristupi radu sa studentima.

- Stvar je osećaja i onoga što profesor zajedno sa studentima ima za cilj, a to je da uradi zadatu stvar najbolje šta umeju. Da svi zajedničkim snagama dođu do najboljeg, da to bude dobro za studente. Znači, nije nikakvo isterivanje svog mišljenja ili inata. Nije lako, ali je lepo kada vidiš da se oni pomeraju i uživaju u tome šta rade - ističe Benčina.

foto: Printscreen Instagram

Kako u poslednje vreme mnogo radi, Benčinu smo pitali da li mu se svi tekstovi pomešaju u glavi, a glumac odgovara:

- Navikao sam na sva ta snimanja, predstave, fakultet. Desi se period kada je kolaps, ali je veći problem ljudima koji koordinišu sve te predstave, serije. Sve je prepušteno njima.

Na pitanje šta možemo da očekujemo u novim epizodama serije “Žigosani u reketu”, Benčina kaže da će biti dosta iznenađenja.

- Biće svega, ali ne mogu da otkrivam sve. Idu izbori i to će pokazati na jedan način taj svet iznutra. Kako se oni međusobno ophode, a šta vidi narod. To je nešto je interesantno - istakao je on.

Iako njegove kolege često glume van granica Srbije, Benčina zasad kaže da nije imao pozive.

- Sada snimam dve serije i imaju me u planu za još neke projekte koji treba da krenu u realizaciju. Za inostranstvo nemam ponudu. Ali da li bih otišao zavisi od konkretne ponude. Zasad u inostranstvo idem turistički - istakao je on.

Vreme sa decom je posebno

Petru je svaki trenutak proveden sa decom dragocen, a sin Lazar, koji je na svet došao pre nekoliko meseci, raznežio ga je, kao i ćerka Staša koja je odlično prihvatila brata.

- Oni su priča za sebe. To je posebno vreme koje provodim s njima i to je nešto naše - istakao je Benčina.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic

Kurir