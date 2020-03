IMALI SMO JEDAN TANJIR I JEDNU VILJUŠKU: Ženu Nenada Jezdića niko nikad nije video u javnosti, a evo zašto

Glumac Nenad Jezdić godinama je u srećnom braku sa suprugom Sarom sa kojom ima četvoro dece. Međutim, lepša polovina popularnog glumca nikad, ali baš nikad, se ne pojavljuje u javnosti.

Nenad izbegava da o supruzi govori za medije, ali je u nekoliko navrata istakao da mu je porodica najveća snaga i pokretač.

- Kada sam rekao "da", da li u crkvi, pred svedocima, u opštini, sećam se svoje prve pomisli: "Sad daj sve od sebe da ovo tvoje ‘da’ nikada ne bude ukaljano". Biti vitez, biti čojstven, sve žene pored sebe držim kao malo vode na dlanu… To je nešto čime se ja vodim" - objasnio je Nenad Jezdić u jednom intervjuu.

Glumac je jednom prilikom objasnio da Sara ni po koju ce nu ne želi da se eksponira u javnosti, te da se zbog toga sa njim nikada ne pojavljuje na događajima u prestonici.

- Ona ne voli da je spominjem ni po statusu koji uživa u našoj bračnoj zajednici, a kamoli ime da joj izgovorim. Ona je u ovoj priči ja, a ja sam ona. To je suština bračnog života - ispričao je glumac.

Početak njihovog zajedničkog života nije bio lak.

- Kad smo moja supruga i ja prvo dete stvarali, kad smo se venčali i počinjali porodični život, mi smo imali jedan tanjir i jednu viljušku. Ona viljušku, a ja tanjire… ili obrnuto, svejedno. Poenta je da smo mi to sve želeli i da smo verovali u to. Treba verovati. Ljubav ne možeš da osetiš ako ne veruješ. A bitno je da to osetiš, jer sva zadovoljstva dolaze iz ispunjenosti čoveka ljubavlju za svog bližnjeg i iz one ljubavi koju dobija od svog bližnjeg. Ljudi su užasno postali skloni samo uživanju. Posebno mladi ljudi. To je ono što kaže - lezi 'lebe da te jedem. Ne može. Ne ide, ne biva. Mora se raditi i stvarati - rekao je jednom prilikom Jezdić.

Glumac sa porodicom već godinama živi u jednom selu u blizini Valjeva i bavi se poljoprivredom.

- Selo je jako teško, zapušteno, ono traži mnoge ruke, dosta novca, brojne lude usijane glave. Ne znam da li mi to kao narod imamo, ali moja glava usijala se pre 15 godina i još se ne hladi. Iz dana u dan imam osećaj da sam bliži onome što se zove velika destilerija kapaciteta dvesta i više hiljada litara godišnje, dvadeset i više hektara voća - otkrio je Nenad svojevremeno.

