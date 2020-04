PERICA JE U VARLJIVOM LETU LUDEO ZA SEKSI PROFESORKOM! Andrijana danas radi u Prištini, a sa NJIM je bila u BRAKU

Glumila je profesorku Moreno u „Varljivom letu 68“, potom u kultnoj seriji „Sivi dom“, onda u filmu „Više od igre“ i tako bi moglo da se nabroji još značajnih uloga koje je ostvarila na filmu i seriji. Glumica i profesorka Fakulteta dramskih umestnosti Andrijana Videnović prvi put na filmskom platnu pojavila se sa svega dvadeset godina. Ostvaruje prvu zapaženu ulogu iste godine kao Nevena Moreno, profesorka sociologije u filmu „Varljivo leto 68“.

Kada smo je upitali da se priseti scene kada se kolegom Draganom Zarićem gola uskače u reku, objasnila je da je ne vežu lepe uspomene.

- I još sam plakala zato što se insistiralo da Zarić i ja moramo da trčimo goli u reku. Naš divni snimatelj, mi je rekao: “Jesi luda, ja da izgledam tako divno ne bih se uopšte oblačio”. Divan je to film bio, taj film je toliko preživeo vreme. Nije napravio veliki uspeh kada se pojavio, prošao je kao jedan pristojan film.

- S mojim kolegom i ocem mog sina Brankom Đurićem ne živim već više od devet godina. Nismo se razišli u neprijateljstvu, ali rastali smo se i oboje imamo svoje privatne živote i partnere - rekla je Andrijana jednom prilikom

Zadnji put smo je na malim ekranima videli pre osam godina, tačnije 2012. godine u jednom filmu gde je opet imala ulogu profesorke. Kada nije pred kamerama, vodi potpuno miran život. Prodekan je Dramskog odseka na Prištinskom Fakultetu umetnosti, a živi na relaciji Beograd - Priština. Uz sve to uživa u svom porodičnom gnezdu zajedno sa sinom Lukom i emotivnim partnerom, književnikom Draganom Jovanovićem Danilovom.

- Moj život sada izgleda tako da je kofer uvek spreman. Skoro svake nedelje putujem u Kosovsku Mitrovicu na Fakultet umetnosti na kom sam se, osim profesorske dužnosti, prihvatila i uloge prodekana za dramski odsek, gde zajedno s kolegama pokušavam da napravim najbolji dramski odsek u zemlji. Rad s posvećenim i vrednim studentima izazov je, podjednako kao i gluma. Kada osetim da je moja pedagoška metoda doprinela da se student otvori i da se novi glumac rodi, to uzbuđuje i čini me ispunjenom. Jedino teško i protokom vremena sve teže, jeste to što već 22 godine putujem i vozim 700 kilometara tamo i nazad Ibarskom magistralom – izjavila je jednom prilikom glumica. Objasnila je da pauzu u karijeri koju je napravila 1992. godine zbog rođenja sina, nije uticala na karijeru:

- Pauza u karijeri nastala je kad sam rodila sina 1992. godine, ali to se poklopilo i s godinama rata, inflacije kao i političkim previranjima. U to vreme igrala sam u Kult teatru predstavu Grickanje duše i Malu u Zvezdari, tako da sam ipak imala osećaj nekog kontinuiteta. Mala je, kao jedna od najuspešnijih predstava Zvezdare, igrana i po sedam puta mesečno. Tada je usledio i poziv profesora dikcije Radovana Kneževića da mu budem asistent na Fakultetu umetnosti u Prištini, te sam upisala i završila magistarske studije na Psihologiji umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Nisam besposlena čekala poziv za novi posao na filmu ili televiziji. Ali moram da kažem da bez mojih roditelja, koji su uvek priticali u pomoć i bili mi uzor u svakom smislu, ne bih uspela tada da organizujem svoj život.

