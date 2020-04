ODLAŽE SE SABOR TRUBAČA U GUČI ZBOG KORONA VIRUSA: Evo šta kažu organizatori o drugom terminu!

Zbog korona virusa ove godine ljubitelji festivala trube u Guči, najverovatnije neće uživati u čarima ovog duvačkog instrumenta u Dragačevu.

Organizarori su potpuno isključili mogućnost da Sabor bude održan u avgustu, međutim, neizvestan je i drugi termin u oktobru.

foto: Zoran Šaponjić

"Već sada je gotovo izvesno da se 60. Sabor trubača u Guči neće održati od 3. do 9. avgusta kako je to ranije utvrđeno. Imajući u vidu vanredno stanje u zemlji, ali i celokupnu situaciju u svetu, razmatramo jednu drugu opciju, a to je da Sabor pomerimo za sredinu oktobra, odnosno za termin od 14. do 18. Svedoci smo da su mnoge zemlje do kraja godine otkazale sva masovna okupljanja, poput velikih koncerata, fudbalskih prvenstava i sl. Ako i naša Vlada donese sličnu odluku, mi ćemo postupati u skladu sa njom. Za preveliki rizik okupljanje tolikog broja ljudi na jednom mestu, poseban rizik je što Sabor posećuje veliki broj stranaca iz celog sveta. Ne smem ni da zarmišljam šta bi se moglo dogoditi da drugi krug korone krene iz Guče", rekao je Milivoje Dolović, predsednik opštine Lučani.

On je dodao da ne isključuju ni mogućnost da ovogodišnji 60. jubilarni Sabor odlože za sledeću godinu.

"Sve zavisi od mera koje bude usvojila Vlada Srbije, a koje se tiču okupljanja građana. Procene su da Sabor poseti i više od 200.000 ljudi. Ne pada nam na pamet da bilo čije zdravlje ugrozimo pa stoga neće biti problem ako 60. Sabor pomerimo za narednu godinu", kaže Dolović.

Trenutna epidemiološka situacija u opštini Lučani je povoljnija u odnosu na protekli period. Novozaraženih nema, a smanjuje se i broj ljudi u izolaciji. U izolaciji je bilo 101 lice, a danas ih je 52. Troje zaraženih su na Sajmu i u KC u Kragujevac. U Lučanima nije napisana nijedna prekršajna prijava za nepoštovanje mera izolacije.

Inače, Sabor trubača u Guči nije odložen ni 1999. godine kada su nad Srbijom padali NATO projektili. Te godine je Nenad Mladenović osvojio prvu trubu, a za najbolji orkestar je proglašen sastav Milovana Miće Petrovića. Od 1961. godine do danas, procene su da je Sabor u Guči posetilo blizu 20 miliona posetilaca.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/D. Čeković, Foto: Damir Dervišagić

