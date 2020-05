NJEGOVA IZNENADNA SMRT SVE JE OSTAVILA U ŠOKU: Preminuo animator Rob Gibs

Jedan od najpoznatijih svetskih animatora, režisera i umetnika Rob Gibs, preminuo je iznenada u 55. godini. Filmska kompanija "Movie Brats Pictures" odala je počast animatoru, objavivši opraštajnu poruku na Fejsbuku, nakon vesti o njegovoj smrti.

"Srca su nam slomljena otkada smo jutros saznali za smrt režisera našeg animiranog 'HUMP-a'. Nismo izgubili samo kreativnog partnera već i divno ljudsko biće, uvek dobrog raspoloženja, sa kojim je predhodnih nekoliko godina bilo zadovoljstvo raditi. Pre nego smo upoznali Roba on je već bio izgradio impresivnu karijeru u Dizniju i Piksaru, umetničkim pričama poput 'Toy Story 2', 'Finding Nemo', 'Monsters Inc' ili 'Inside Out'... Režirao je mnoge Piksarove priče koje su nas zabavljale dugi niz godina. Voleo je da provodi vreme sa svojom ćerkom i voleo je stare klasične automobile. Voleo je priče o zombijima. Nedostajaćeš nam", ispisale su kolege u oproštajnoj poruci.

Za sobom je ostavio ćerku, koja je igrala lik Boa u čuvenom "Monster Inc".

Kurir.rs, M.G/Foto: Youtube screenshot

