GLUMAC SE NE ODVAJA OD PRIJATELJA: Timarov kafeniše u MUŠKOM društvu! (FOTO)

Dok čeka da krenu probe za predstave koje će biti na otvorenom, najverovatnije na Tašmajdanu, Srđan Timarov uživa u poslednjim danima "slobode".

foto: Tamara Trajković

Naš paparaco uslikao je glumca u šetnji luksuznim naseljem na Novom Beogradu, gde i živi. Najpre smo ga snimili dok je izlazio iz svoje zgrade, a potom i dok se nalazi i pozdravlja sa prijateljima i seda u obližnji kafić.

foto: Tamara Trajković

Glumac je bio jako raspoložen za priču, pa je gotovo sve vreme objašnjavao nešto drugovima, a ono što nam je privuklo pažnju jeste da je bio samo u muškom društvu.

foto: Tamara Trajković

Iako su brojne devojke i žene u njegovoj okolini gledale u njega prepoznajući ga, Srđan na to nije obraćao pažnju. On je do kraja ostao usredsređen na svoje prijatelje i razgovor sa njima.

foto: Tamara Trajković

Nakon nešto više od pola sata provedenih u kafiću Timarov je ustao, pozdravio se sa društvom i uputio ka zgradi u kojoj živi. Ono što je bilo vidno, glumac više ne nosi masku i rukavice.

foto: Tamara Trajković

Kurir.rs/ J. S. / Foto: Damir Dervišagić

Kurir