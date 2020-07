TIHOMIR STANIĆ POSLE 18 GODINA POPIO ČAŠICU ALKOHOLA: Glumac se prvo uplašio, a onda ga obuzelo OVO osećanje!

Tihomir Stanić se posle skoro 20 godina, od kada je prestao da pije alkohol, susreo s njim, kada je na snimanju slučajno umesto vode popio viski, što mu, kako kaže, nije baš prijalo.

"U prvi mah sam se uplašio, pa razbesneo, a onda shvatio da mi se osećanje gađenja prema alkoholu toliko razvilo u ovih osamnaest godina od kad ga ne pijem, da sam brzo zaboravio tu beznačajnu epizodu", kaže Tihomir Stanić.

Glavni partner u seriji mu je Nenad Jezdić, a kada su se našalili i pitali ga da li ga mlađi kolega nervira, Stanić je odgovorio:

"Mislim da je prva profesionalna uloga Nenada Jezdića bila u predstavi u kojoj sam igrao pre skoro trideset godina i od tada pa do današnjeg dana naše profesionalno i privatno prijateljstvo i uvažavanje je nepomućeno. Vrlo dobro se poznajemo i radimo s lakoćom i uživanjem."

Ljubav prema poslu gaji decenijama unazad, no centar njegovog sveta su naslednice Milena Hana i Sofija Nađa, pa svaki trenutak proveden sa njih dve glumcu uliva sreću.

"Stigle su mi ćerke u posetu. Sviđa im se na Ubu i dolaziće sigurno u ova naredna tri meseca koliko će još trajati snimanje", naglasio je on. Na česta odsustva od kuće navikle su ćerke i supruga Tihomira Stanića. Svesne su prirode posla, a višemesečna snimanja na Ubu će koristiti da ga obilaze. U gradskim kuloarima počele su da kruže priče, da je Stanić odlučio da Beograd zameni Vrnjačkom Banjom i da se tamo seli.

"Nisu do mene do sada doprle te priče i ako se tako nešto priča, evo prilike da to demantujemo. Beograd, kakav god da je, grad je koji je od mojih dečačkih dana za mene centar sveta", naglasio je on.

