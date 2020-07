PREMINUO ENIO MORIKONE: Italijanski kompozitor i oskarovac umro u 91. GODINI

Poznati italijanski kompozitor i oskarovac Enio Morikone preminuo je 6. jula u 91. godini, prenose tamošnji mediji.

Morikone komponuje već više od šezdeset godina i za to vreme je muziku za više od 500 filmova. Tek je pre tri godine dobio svog prvog Oskara - za muziku u filmu "The Hateful Eight". Komponovanje je počeo sredinom pedesetih godina, po završetku školovanja na jednoj od najstarijih muzičkih akademija na svetu – Nacionalnoj akademiji Santa Cecilia (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) u Rimu, gde je diplomirao trubu.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Ansa/Foto: Profimedia

Kurir