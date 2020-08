BOJSI O HRAMU SVETOG SAVE, DRUŠTVU IZ SRBIJE I KORONI! Trebalo je da dođem u julu, traže me za PREMIJERA, ali eto!

Džon Čalis, iščekujući svoj dokumentarac "Bojsi u Beogradu", otkrio je zbog čega je smeh najveća spona između našeg naroda i čuvenog šoua "Mućke", kao i šta ga najviše oduševilo u srpskoj prestonici. Prema njegovom mišljenju jedan od glavnim razloga jeste što su se ljudi poistovetili sa vodećim likovima - Del Bojem, Rodnijem i Bojsijem.

"Mislim da je najveći razlog što su 'Mućke' toliko bile popularne u tom delu sveta zapravo u smehu, pogotovo u tim užasnim vremenima ljudima je trebalo da se uhvate za nešto i to je bio šou. Voleli su likove, poistovetili se s njima, smejali su se i zato osećali bolje. 'Mućke' su dale ljudima određeno olakšanje, scenario je dotakao publiku pravo u srce jer su prolazi kroz dosta toga užasnog i identifikovali su se sa likovima i sa pričom. To je najveći razlog njihovog stapanja sa serijom. Međutim, mene i dalje intrigira jačina kojom su se ljudi vezali za seriju, to je zaista neverovatno."

Prilikom snimanja dokumentarca Džon je posetio neke od glavnih atrakcija u Beogradu, a to je bila njegova druga poseta našoj zemlji. Ne krije da je zaista oduševljen mentalitetom naroda, istorijom i prirodom.

"Na mene je najviše ostavila utisak istorija Beograda i vaše zemlje, iako sam bio upućen u neke detalje, kada sam uživo čuo neverovatne priče bio sam potpuno fasciniran. I dalje mi je neverovatna priča o Hramu Svetog Save koji je obnavljan tri puta i bilo je neverovatno stajati uživo pred tom građevinom. Priča o Hramu me je baš pogodila i cela ta ironija o njegovoj restauraciji", iskren je Čalis, koji takođe priznaje da je uživao upoznavajući različite ljude tokom snimanja u našoj prestonici:

"Upoznao sam dosta ljudi, mnogo više nego što sam očekivao. Kada se u jednom tržnom centru pojavilo više od 500 ljudi kako bi se slikalo i proćaskalo sa mnom bio sam potpuno iznenađen. To je bilo sjajno za mene jer nisam imao pojma da sam uopšte popularan, a to je da vam kažem bila jedna poprilična rulja. Stvorio sam i neka nova prijateljstva i nadam se da ću ponovo videti te ljude. Recimo sjajno sam se proveo sa momcima iz 'Državnog posla', snimili smo zajedno jednu scenu za moj dokumentarac i to je za mene bilo jako lepo druženje. Dobro, možda nam je trebalo malo više vežbe za to snimanje, ali šta sad", šaljivo poručuje čuveni Bojsi.

foto: Profimedia

Svoje simpatije prema našoj zemlji Džon neretko iskazuje i na svojim društvenim mrežama, a objava u kojoj je poslao podršku srpskom narodu tokom borbe sa koronavirusom ganula je mnoge, čime je još jednom pokazao da ima veliko srce.

"To je bio moj privatni stav i želeo sam da pružim podršku jer se svi trenutno nalazimo u teškom vremenu, ali mislim da će biti sve u redu. I kod nas vlada neka vrsta straha, ja zato ni ne pratim vesti na televiziji... Čuvena rečenica 'naredne dve nedelje su ključne' produžava agoniju, ali sigurno je da svi treba da se pazimo i ponašamo odgovorno. Ljudi su zbog loših vesti mnogo nervozni i postaju depresivni, moramo da se razveselimo", optimistično poručuje Čalis i dodaje da se nada da će uskoro ponovo doći u Srbiju:

"Voleo bih da dođem jer sam fasciniran svime. Voleo bih da upoznam celu Srbiju, jer svaki deo ima svoju priču, što je neverovatno iskustvo. Trebalo je da dođem u julu, ali je sve propalo zbog pandemije, ali sigurno da planiram da se vratim ponovo naredne godine kad se sve sredi. U tvitovima su mi poručili da se što pre vratim i da me žele za premijera, to je baš dobar izbor. Bio bi verovatno haos, ali bismo se svi smejali", šaljivo poručuje legendarni Bojsi.

Džon otkriva da danas retko kada gleda komedije jer je sve manje kvalitetnog smeha u filmovima i serijama, poput onog koji je negovan u "Mućkama".

"Ceo šou-biznis je skrenuo sa te putanje i zato više ne gledam komedije jer me uopšte ne nasmeju. Postoji i dalje dobrih skečeva i fora tu i tamo, ali ljudi ne mogu da uživaju kao što su uživali gledajući stare komedije. Ja zato volim da gledam američke drame, veliki sam ljubitelj serije 'Law and order", kaže Čalis i otkriva da li mu Srbija izgleda kao pogodna zemlja za dolazak velikih filmskih produkcija:

"Definitivno bih preporučio Srbiju velikim producentskim kućama. Priroda i stare zgrade, sve je prelepo, ima dosta lokacija za snimanje i ima dosta različitih opcija istorije i modernih stvari. Mislim da bi bilo fascinantno za drama-serije da se snimaju tu."

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Profimedia

Kurir