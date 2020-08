HOLIVUDSKI NEVALJALCI: Slavne tate šarale sa DADILJAMA svoje dece!

Holivudski brakovi često su na klimavim nogama, i to uglavnom zbog prevare. Neke od žena iskusile su bolna iskustva kad je neverstvo u pitanju, jer su ih muževi prevarili s dadiljama njihove dece. Neki od muškaraca toliko su bili zaljubljeni u bebisiterke koje su pazile na njihove naslednike da su na kraju ostali sa njima.

Gevin Rosdejl

Varao Gven Stefani sa zgodnom Mimi

Gven i Gevin bili su 13 godina u braku, imaju tri sina i važili su za jedan od najskladnijih parova. Ipak, onda je kao grom iz vedra neba stiglo saopštenje da se pevačica i frontmen benda Buš razvode 2015. godine. Brzo su se pojavile informacije da je Gevin prevario pevačicu sa dadiljom njihovih sinova Mindi Man, a da se nešto stvarno dešava, Gven su upozorili prijatelji. Rosdejl je tri godine imao aferu sa ženom koja je brinula o njihovoj deci, a izvori tvrde da je on insistirao da njihovo troje dece sa njim ide na turneju, a sa dadiljom bi imao seks u autobusu čim bi deca zaspala. Dadilja Mindi je počela da kopira pevačicu, oblačila je isto što i ona, pa je čak počela i da se hrani kao ona. Izvori su tvrdili da, čim bi Gven kupila novu torbicu ili počela da vežba na novi način, Mindi bi odmah to kopirala. Kada je Gven saznala za ovu aferu, odmah je podnela zahtev za razvod. Ona je potom našla sreću u vezi sa kolegom Blejkom Šeltonom, a Rosdejl se retko pojavljuje u javnosti, mada je izjavio da i, pored prevare, nije želeo da se razvede.

Itan Hok

Ostavio Umu Turman zbog bebisiterke Rajan

foto: Profimedia

Možda najpoznatiji primer za to koliko dadilje mogu biti opasne po brak holivudskih zvezda su Itan Hok i Uma Turman. Njih dvoje su se razveli 2005, nakon pet godina braka, a glumac se vrlo brzo nakon razvoda oženio dadiljom svoje dece Rajan Šohjuz. Iz braka sa Umom Itan ima dvoje dece, baš kao i u braku sa Rajan, koji još uvek traje. Ali Hok i danas tvrdi kako se njih dvoje nisu spetljali za vreme njegovog braka sa Umom. - Znam da ljudi zamišljaju neki scenario u stilu "Moje pesme, moji snovi", ali Rajan i ja smo se zaljubili nakon što ona više nije radila za mene - rekao je Itan, koji i danas tvrdi da je uzrok razvoda sa Umom bilo nešto potpuno drugo, dok njegovi poznanici tvrde suprotno.

Ben Aflek

Dženifer Garner ga ostavila zbog afere s Kristin

foto: Profimedia

Kada je objavljeno da se Dženifer Garner i Ben Aflek razvode nakon deset godina braka, u kojem su dobili troje dece, mnogi nisu mogli da poveruju u to. Magazin Ju-Es vikli objavio je da je jedan od glavnih razloga za razvod zapravo dadilja njihove dece Kristin Uzunijan. Iako su iz PR tima poznatog glumca tvrdili da je sve to izmišljotina, magazin In tač objavio je fotografije nastale u luksuznom hotelu "Bel Er", na kojim se Kristin Uzunijan sunča kraj bazena, a izvor ovog magazina tvrdi da je sve troškove luksuznog odmora platio upravo Ben. Prijatelji popularnog para takođe su tvrdili da je Ben imao aferu sa tom devojkom, a iako su probali sve kako bi se pomirili, jednostavno nije išlo, pa se Aflek iselio s njihovog imanja u Los Anđelesu.

Džud Lo Dadilja mu bila draža od Sijene Miler

foto: Profimedia

Dok su bili zajedno, važili su za jedan od najlepših parova na javnoj sceni, a onda je Džad prevario svoju verenicu sa dadiljom svoje dece iz prvog braka Dejzi Vajt. Nakon što je otkrivena preljuba, Sijena je raskinula veridbu. Lo se nije trudio da laže, već je sledećeg dana objavio službeno izvinjenje Milerovoj. Ipak, nekoliko godina kasnije par se pomirio i ponovo verio, ali ni iz drugog pokušaja nisu uspeli da stignu do matičara.

Arnold Švarceneger

Napravio dete dadilji, supruga ga ostavila

foto: Profimedia

Priča poznatog glumca dokaz je da nijedna tajna ne može zauvek da ostane tajna. Arnold je svoju suprugu prevario mnogo godina pre nego što je ona to otkrila. I ne samo to. Holivudski glumac je sa dadiljom svoje dece dobio i dete. Mildred Baena je rodila sina legendarnom Terminatoru, koji sada ima 22 godine. Interesantno je da je ona glumcu rodila sina samo nekoliko dana pre nego što mu je supruga Marija Šrajver podarila sina Kristofera. Kada je afera godinama kasnije otkrivena, supruga filmskog Terminatora odlučila je da stavi tačku na njihov brak. Arnold i dalje finansijski podržava vanbračnog sina Džozefa Baenu.

