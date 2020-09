PUBLIKA ME I DALJE PAMTI PO ULOZI U MJEŠOVITOM BRAKU: Ana Franić o porodici i šokantnoj ulozi u novoj serija MOČVARA!

Glumica Ana Franić, nakon duže pauze, ponovo je prisutna u Srbiji, a na male ekrane i veliko platno vraća se dvema potpuno različitim ulogama u seriji "Močvara", čije prikazivanje je počelo sinoć na kablovskom kanalu Telekoma Srbije - Superstar TV, i filmu o Svetozaru Miletiću "Ime naroda".

Za Kurir Ana govori o saradnji sa Milenom Markovićem i Olegom Novkovićem, ali i otkriva ko joj je poslao poruku da je srpska Grejs Keli.

Uloga Ljubinke svakako će izazvati najviše komentara...

- Moja uloga je nešto što je ljudima prepoznatljivo iz života koji, nažalost, živimo poslednjih dvadesetak godina. Ona je žena niskih moralnih načela koja je u sprezi sa policijom i političarima. Ne preza ni od čega kako bi opstala na površini močvare u koju ceo grad polako tone. Seriju "Močvara" istinski želim da pogledam. Scenario je fantastičan, u dahu sam pročitala svih deset epizoda.

Koliko su vam te žene bliske?

- Nije mi bliska, ali mi je draga. Ona je sjajno napisana. Na malom prostoru je mnogo materija što ima da se odigra, a i potpuno je različita od mene privatno. Najveći izazov mi je bio da vidim šta ja to imam u sebi što mogu da pokažem kroz tu ulogu.

Šta nas čeka u nastavku? Da li je ona ključni igrač?

- Nećemo kvariti uživanje publici. Samo ću reći da je ona jedan od efektnijih epizodnih likova.

Partner vam je u scenama Goran Bogdan.

- On je veliki glumac i divan partner. Volela bih da radimo i nešto veće zajedno. Mislim da smo dobar spoj.

Naredne subote vam izlazi i film "Ime naroda", koji će premijeru imati na Paliću.

- U isto vreme sam radila i "Močvaru" i film s Darkom Bajićem. Vraćam se filmu posle 12 godina. Igram Anku, prvi put mamu jednoj odrasloj osobi, koja drži tu kuću i podrška je suprugu i ćerki. Zanimljivo je da vas dva reditelja u isto vreme vide na neki potpuno drugačiji način.

Radili ste i sa Žarkom Lauševićem na novom filmu?

- Sa velikim glumcima nikad ne postoji problem. Divno smo se družili. Gluma nije solo posao i radi se u paru ili grupi. Nema mene bez mojih partnera, a ni njih bez mene. Svakog sam isto volela i nešto naučila.

Da li ste pratili slučaj Danijele Štajnfeld?

- Nisam se sretala s tom vrstom mobinga. Ima toga svuda i ne samo u glumi, a ne znam za primere u mojoj bliskoj okolini. Posao je težak za glumice, jer ima puno više ženskih uloga. Žene teško prelaze iz jedinih u druge godine, a i ostvaruju se kao majke i prave pauze. Jedino teže od posla glumca jeste glumica.

Gotovo deset godina ste živeli u Splitu, imate li osećaj da su vas zaboravili?

- Ne. I dalje me običan svet prepoznaje i zaustavlja na ulicu. Najviše ljudi me i danas pamti samo po serijama koje sam radila. Na prvom mestu to je "Mješoviti brak".

Šta jednu glumica zanima na TV?

- Gledam serije i filmove. Kod mene se prati isključivo dečji sadržaji.

Da li su vaši sinovi svesni da ste glumica?

- Stariji zna, a mlađi je još mali. Nema potrebe da prebacujem kanala kad se mama pojavi, jer oni i ne prate te sadržaje.

Šta ćete im reći ako izaberu glumu?

- Ništa. Ni meni moji roditelji nisu rekli ništa. Volela bih da imaju sigurnost u životu, kad bih rekla da ne želim da budu glumci, govorila bih ružno o svom poslu. Gluma je jedan od najlepših poslova na svetu. Krvav, a svaki posao je krvav kad se ozbiljno radi.

Kompliment od Darka Bajića: Hičkok je imao Grejs Keli, a ja imam tebe Reditelj Darko Bajić se nekako veže za vaše ime, a on vam je dao i najveći kompliment... - Darko mi je napisao: "Hičkok je imao Grejs Keli, a ja imam Anu Franić." Poruku mi je poslao posle jedne teške noći sa Mikijem Manojlovićem na snimanju filma "Na lepom plavom Dunavu", a mislim da je bilo zasluženo.

