3 GODINE BEZ ČUVENOG SMOKIJA! Ljubiša Samardžić nikad nije preboleo SMRT SINA, a rečenica supruge do kraja ga je držala

Na današnji dan, pre tačno tri godine, preminuo je jedan od najčuvenijih srpskih glumaca Ljubiša Samardžić.

Ljubiša je, bez premca, bio i zauvek će ostati jedan od omiljenih glumaca domaće publike - neki ga vole i pamte kao Šurdu, kog je igrao u seriji "Vruć vetar", dok je drugima pak draži Smoki - lik iz filma "Peščani zamak" Boštjana Hladnika iz 1962. godine, otkad datira i ovaj njegov nadimak. Bilo kako bilo, jedno je sigurno - srpsko glumište tog 8. septembra 2017. ostalo je bez velikana, jednog og svojih miljenika.

Za života, Samardžić je ostvario više od 70 filmskih i televizijskih uloga, sarađivao sa svim jugoslovenskim rediteljima, a onda krajem devedesetih i sam preuzeo režisersku palicu. "Igre na skelama", "Desant na Drvar", "Orlovi rano lete", "Smoki", "Bitka na Neretvi", "Valter brani Sarajevo", "Bobaš", "Sutjeska", "Ljubavni život budimira Trajkovića", "Boško Buha", "Povratak otpisanih", "Avanture Borivoja Šurdilovićša", "Vruć vetar", "Rad na određeno vreme", "Policajac sa Petlovog brda" - samo su neki od kultnih filmova i domaćih TV serija u kojima je Ljubiša ostvario zapažene uloge, koje je teško prebrojati.

Bio je u srećnom braku s Mirjanom, sa kojom je doživeo, kako jegovorio, najveću tragediju koja može da se dogodi čoveku. Te 2001. godine, u 34. godini, preminuo mu je sin Dragan Gaga Samardžić, koji se dugo borio sa leukemijom. Preranu smrt sina jedinca Ljubiša nikada nije uspeo da preboli - kako je dirljivo svedočio u svom autobiografskom dokumentarnom filmu "Panta rei", on je i dalje često "razgovarao" sa svojim Gagom, govorio mu šta rade i kako odrastaju njegova deca, ćerka Sara i sin Stefan..

"Sve smo učinili da pobedimo tu opaku bolest. Supruga Mira stalno je brinula o njemu, a ja sam danonoćno radio, snimao i slao novac klinici u Londonu. A kad je Gaga odlazio, mislio sam da neću izdržati, da će mi srce prepući, da će i meni uskoro doći kraj. Taj bol je bio ogroman, nezamisliv, ne postoji ništa strašnije za čoveka, nego da sahranjuje sopstveno dete. Tu su i ona grozna pitanja koja čovek sebi postavlja u takvim trenucima - zašto to našoj porodici da se desi, jesmo li u nečemu pogrešili... Bio je to košmar iz koga danima i noćima nisam mogao da izađem, emotivno i fizički sam potpuno pao, izgubio sam volju za bilo čim, sve dok me nije prenula i trgnula moja supruga Mira. Rekla mi je: "Čoveče, život je smrt, upamti to! Nastavi da radiš, jer ćeš u tome naći smisao opstanka". I bila je u pravu", pričao je Ljubiša.

Ljubiša Samardžić je, prema sopstvenoj želji, sahranjen u porodičnoj grobnici, gde počiva njegov sin, a ne u Aleji zaslužnih građana, poput ostalih velikana iz svoje branše..

