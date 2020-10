RAZOČARAN SAM ŠTO ME SVE MANJE ZOVU, DAJU MI PONIŽAVAJUĆE ULOGE! Ivan Bekjarev o teškom periodu, a evo šta kaže o HONORARIMA!

Glumac Ivan Bekjarev igrao je u brojnim kultinim domaćim serijama i filmovima, a sada je otkrio da je u poslednjih godinu dana odbio više uloga nego u celoj svojoj karijeri.

Naime, Bekjarev je rekao da u poslednjem periodu dobija uloge koje vređaju njegovo dostojanstvo i glumački rad, ali i priznao da je razočaran zbog toga.

foto: Nebojša Mandić

"Razočaran sam što me sve manje zovu, a i kad pozovu, nude uloge koje moram da odbijem. Nisam odbio toliko uloga za celu karijeru koliko u poslednjih godinu dana. To su tako ponižavajuće uloge, maltene svaki statista može da ih odigra. Ponešto i prihvatim, ali sam se pokajao za mnoge uloge. To je strašno, a tek kad dođemo do pitanja visine honorara, tek onda je sve sramno. Toliko je naš posao obezvređen, da nemam reči. To je nikad gora situacija", iskren je Bekjarev, i objašnjava kakve su uloge u pitanju:

"To su uloge ispod svakog glumačkog dostojanstva. Nude mi, recimo, da kažem dve rečenice u nekoj seriji, koje može svaki statista da odigra, ne treba im školovan glumac za tako nešto. Onda još plus honorar koji je toliko bedan, da nemam reči. Strašno je to, ali mislim da je malo tome doprinela i hiperprodukcija glumaca. Svako selo maltene ima svoju akademiju, i ti glumci prihvataju sve i svašta za nikakve pare i ruše nam cenu našeg rada", rekao je glumac.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Blic

Kurir