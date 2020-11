PREVARENA, OSTAVLJENA I ŽRTVA: Hale Beri dosad je imala ljubavne LOMOVE, a u 54. godini našla srodnu dušu! Evo kako joj je u VEZI

Hale Beri (54) pre nekoliko nedelja potvrdila je da je u njen život konačno ušetala nova ljubav.

Naime, glumica započela je vezu sa četiri godine mlađim muzičarem Vanom Hantom, a on ju je naučio posle brojnih ljubavnih brodoloma kako opet da voli i da veruje muškarcima.

"Doživela je mnogo negativnih iskustava, ali Van ju je naučio kako ponovo da voli partnera, ali i sebe samu. On je divan i vrlo brižan čovek, a hemija između njih dvoje je prosto neverovatna", rekao je izvor blizak paru.

foto: Profimedia

Podsetimo, holivudska glumica se već tri puta udavala i razvodila. Od 1993. do 1997. bila je u braku s bejzbol igračem Dejvidom Džastisom, od 2001. do 2005. s muzičarem Erikom Benetom, a od 2013. do 2016. s francuskim glumcem Olivijem Martinezom sa kojim ima i ćerku Nalu.

Hale je imala i jednu vanbračnu zajednicu i to sa kanadskim manekenom Gabrijelom Obrijem sa kojim je dobila sina Mejsa.

"Nije lako nositi se s razvodima, posebno kad su u njih umešana deca, ali čovek uči i iz tih negativnih iskustava, uči se iz svakog poraza. Svi ti odnosi bili su mi lekcije koje su me dovele do mesta na kom sam trenutno. I dalje verujem u ljubav, verujem da jednostavno osetiš i znaš kad se pojavi taj neko pravi", rekla je Beri svojevremeno.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/UsWeekly

Kurir