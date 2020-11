IVAN OTKRIO HIT PRIČU IZ ŠKOLE NJEGOVE ĆERKE: Naslednica Bosiljčića i Jelene Tomašević svesna da su joj roditelji POZNATI!

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić sa razlogom važe za skladan i harmoničan bračni par čija ljubav traje skoro deceniju. Uvek raspoloženi i nasmejani, brak su obojili poštovanjem, razumevanjem i razgovorima.

Sreću ovo dvoje ljudi koji su se vodili tradicionalnim postulatima preneli su i na njihovu mezimicu Ninu, koja, kako kažu, odrasta u skromno i vaspitano dete. Zato radost koja se može videti na njihovom licu dovoljno govori da zadovoljstvo stanuje u domu ove umetničke porodice.

Iako je Ivan zbog poslovnih obaveza često van Srbije, to nikada nije uticalo na njihov odnos, a brak je time postojao čvršći zbog poverenja koje su izgradili ovo dvoje talentovanih umetnika.

- Brak je zadatak kojim se treba baviti. On se mora negovati. Bavljenje brakom nije samo stvar braka i kuće, već kako se vi odnosite na ceo svet. Ako uređujete svoj život u odnosu na druge sfere, dolazite kući mirni i čisti. Kuća nije mesto gde vi puštate sve svoje ventile. Bračni partner ne bi trebalo da bude neko ko trpi sve vaše muke. Nego vi treba da budete iskreni, a on da vam pomogne da taj problem koji imate rešite. Ali sve što možete sami, posebno što se tiče poslovnih stvari to treba sami da gurnete i rešite, da za svoju ženu i svoje dete budete dobri - kaže za “Super TV” Ivan Bosiljčić.

Na pitanje šta onda bračnu zajednicu drži čvrstim, Ivan je odgovorio:

- Konkretno za nas je to što smo mi često, mnogo zajedno. Iako vidite da sam ja na snimanju u Rusiji, znajte da se iza toga krije čvrst plan da smo mi zajedno tamo, pa ćemo vam kasnije to reći. Ili da češće dolazim ovde nego što mediji to znaju. Taj naš ritam da budemo zajedno, da smo što više zajedno, možda nas to čini čvršćim. Verujem da razdvojenost stvarno može da bude ukoliko je neumerena opasna.

Postoji kao i kod svih roditelja tako i kod njih strepnja u odrastanju mezimice.

- Strepim od toga da ne budem neumeren roditelj, da se ne plašim više nego što je potrebno, da ne budem prestrog i da ne uvodim red gde mu nije mesto. Nego da se neprestano podsećam na to da budem formula pravoslavnog oca - strog ali pun ljubavi. Svestan sam da je na korist da mom detetu budem autoritet. Ali autoritet nisi samo vikanjem ili batinom, nego i svojim delom. Moje dete vidi koliko ja učim, da ja rano ustajem, da treniram. Ona me gleda i prati. Ne mogu naučiti nešto što ne znam. Zato se trudim da pred svojim detetom pokazujem sve što znam. A ostalo verujem da će sama naučiti - kaže Ivan.

Svu svoju pažnju su usredsredili na ćerku Ninu, a da je i ona svesna da su joj roditelji poznate ličnosti, potvrdio je Ivan.

- Svesna je. Ima jedna zanimljiva anegdota. Kada je krenula u školu, došli smo da je ispratimo u prvi razred Jelena i ja. Tada su učenici viših razreda počeli da vrište i traže fotografiju s nama i ona se malo iznenadila. Neka devojčica je prišla i rekla: “Mogu li da se slikam sa vama?”. Na to je naša Nina rekla: “Eh, koliko ja imam slika s njima”. Stvarno ima neku zdravu vizuru gledanja na te stvari. Čak se malo šali na taj račun. Baš mi se sviđa kako tome pristupa - kaže uz osmeh Ivan. Pandemija virusa korona na mnoge je uticala kada je poslovni i privatni život u pitanju.

