MIMU KARADŽIĆA NISU PRESTAJALI DA ZOVU, A SVE ZBOG SNIMAKA GDE VEŽBA: Glumac priznao šta se iza toga krije, a OVOM IZJAVOM ŠOKIRAO

Milutin Mima Karadžić je čovek koji je oduvek pazio na svoj izgled, što radi i sada. Bez obzira na svoje godine, on vredno vežba i održava svoju kondiciju, što često podeli i sa svojim pratiocima na Instagram nalogu.

Poslednjih nekoliko snimaka na kojima se vidi kako glumac vežba u svojoj kući izazvali su pravu pometnju na društvenim mrežama, a Karadžić je sada otkrio da je zbog prevelike pompe bio prinuđen da iste obriše.

"Sada prosto svašta nešto privlači pažnju, jer su ljudi mnogo više kod kuće i taj Instagram se baš prati. To što vežbam, pa ja vežbam ceo život, a zašto je baš to sada privuklo pažnju stvarno ne znam. Nije čak ni prvi put da se slikam dok vežbam. Neke snimke sam morao da obrišem sa Instagrama, jer su me mnogi zvali za neke glupe komentare", kaže glumac.

Poslednjih nedelja mnogo glumaca je zaraženo korona virusom, a evo kako Mima komentariše to:

"Svaki dan snimamo, svaki dan sam sa kolegama i čujem za nekog da je "zakačio" koronu. Dosta ljudi poslednjih nedalja je zaraženo, a među njima i glumci. I glumci su ljudi, jesu nekada sahranjivani na grobljima za pse, ali odavno su ljudi. Ustvari to su uvek bili!"

