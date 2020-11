IMALA SAM ISTI PROBLEM KAO PRINCEZA DAJANA, POVRAĆALA SAM NA SVAKOM MOGUĆEM MESTU! Voditeljka progovorila o najtežim momentima!

Nikola Meklin, rijaliti učesnica i voditeljka iz Velike Britanije, osvrnula se na svoj život i borbu princeze Dajana se bulimijom.

"Moji sinovi Roki (14) i Strajker (19) obožavaju plavi sir. I ja sam ga volela, ali bih ubrzo nakon što ga pojedem odlazila u toalet i povraćala. Nije bilo ništa strašno. Nije nešto što sam radila svakodnevno i nije bilo ništa neobično za mene da se nateram na povraćanje nakon jela. Povraćala sam na svakom mogućem mestu - u dobrim restoranima, hotelima, u stanovima kod prijatelja", počela je ona svoju priču, pa nastavila.

foto: Profiemdia

"Bila sam toliko puta bolesna u toku rada na Velikom bratu od 2012. do 2018. godine da više i ne brojim. Bulimija je bila važan deo mog života, iako sam želela da ne bude. Posle godina terapije i kopanja po razlozima zašto sam to radila, nikada zaista nisam došla do odgovora - zašto?", kaže voditeljka, pa dodaje o kakvoj bolesti je reč.

"Bulimiju najveći broj ljudi ne razume. Ako pitate ljude, obično će reći da je to želja osobe da bude mršava. Problem je daleko kompleksniji od toga. Poremećaj u ishrani porastao je za 50% za vreme pandemije. Zato mi je drago što sam saznala da se i princeza Dajana borila sa bulimijom i da je to prikazano u novoj sezoni serije "Kruna". Znam da su se neki ljudi pobunili, ali 100% sigurna da se Dajana ne bi bunila i da bi pričala o ovome!, pričala je Nikola.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/The Sun

Kurir