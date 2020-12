NOVA INTERPRETACIJA LUISOVE PESME! Marko Luis OTKRIO - Evo šta ga najčešće pitaju vezano za pokojnog oca (KURIR TELEVIZIJA)

Gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji bili su Marko i Maja Luis, deca pokojnog pevača Ljubiše Stojanovića Luisa.

Marko je nedavno izbacio novu pesmu, a govorio je i o albumu na kome će se naći jedna od Luisovih pesama.

- Produkcijski i autorski i ceo album je stvarno jedan korak dalje za mene. Ja sam i više nego zadovoljan sa svim. Sarađivao sam između ostalog i na albamu i sa Lenom Kovačević, Skaj Viklerom, a obradio sam i jednu pesmu našeg oca koju je snimio sa Južnim vetrom "Neverno plavo oko". I veoma sam zahvalan što sam dobio mogućnost da obradim legendarnu pesmu Vranjenku od legendarnog autora Dragana Tokovića.

- Album je zaokružen, a više nego sam srećan da sam ga izbacio da mogu da radim nov materijal. Već nekoliko pesama sam njegovih obradio, a često me pitaju što ne obradim "Slike u oku", "Opa opa", "Dunjo moja" al' te pesme su nekako njegove, ja to ne mogu. Ljudi ga znaju po tome, mi ga znamo po tome, a postoje pesme za koje mi je jako žao što nisu uspele da dođu do publike.

- Ideju za obradu dobijam najčešće od mog brata od strica, koji mi samo tako nabaci neku pesmu i odmah me vrati u detinjstvo, u Ulcinj, na terasu gde je on pevao sa svojim bendom, mi klinci se igramo. I to su pesme gde ja mogu da unesem nešto svoje.

