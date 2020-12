KNJIGA VIKTORIJE MIHAJLOVIĆ OBJAVLJENA I U SRBIJI! Mlada spisateljica poručuje: Tatina bolest sve nas je zbližila!

Knjiga o jednom od najvećih srpskih fudbalera "Siniša, moj otac", koju je napisala njegova ćerka Viktorija Mihajlović, objavljena je i u Srbiji. Uspomene mezimice slavnog sportiste otkriće vam nepoznato lice nekadašnjeg šampiona. Čitaćete iz prve ruke o čoveku čija prošlost, uprkos ekonomskim neprilikama u bivšoj Jugoslaviji i senkama rata koje su se nad zemljom nadvile, ipak odiše srećom, navodi njen izdavač "Vulkan izdavaštvo".

- Za mene je ta knjiga bila terapeutska, pisala sam je dok je tata još bio u bolnici. Pisanje mi je omogućilo da se oslobodim nervoze, bio je težak period i pomogao mi je da sazrim, pa nisam više ista osoba od pre šest meseci - izjavila Viktorija za Il resto del karlino kad je objavljeno italijansko izdanje. U jedinstvenoj biografiji "Siniša, moj otac" nesumnjivo će uživati poštovaoci proslavljenog fudbalera, ali ona je namenjena i ljubiteljima inspirativnih istinitih priča koje motivišu sudbine velikih ljudi, u čijim postupcima pronalaze podstrek za svoja dela.

Ćerka našeg proslavljenog trenera napisala je knjigu u kojoj se dotakla potresnih momenata, ali i onih koji su joj obeležili odrastanje. Borba Siniše Mihajlovića sa leukemijom predstavlja danas primer mnogima, ali ti momenti su znali da budu veoma teški.

- Došao je kući 21. decembra, to je bio dan koji nikad neću zaboraviti. Spremili smo mu natpis na ćirilici sa fotografijama. Za mene je to bilo kao da opet dišem, plašilo me je da mislim o tome kad je bio sam. To je bila obrnuta situacija: ja sam bila zabrinuta za njega. Moja majka obično tri dana sprema trpezu za Božić, ali ovog puta ništa nije pripremila, jeli smo iz plastičnih tanjira i bilo je izvrsno!

Otkrila je da se otac promenio nakon svega kroz šta je prošao: - Naučio je da pokazuje slabost, pre toga nije bilo jasno da li je tužan ili srećan. Sada je osetljiv, fleksibilniji i pokazuje više empatije. Pre je imao neki štit, koji je verovatno poticao i od njegovog srpskog porekla. Čak i moja baba je takva. Patnja vas zbližava, to sam takođe napisala u knjizi, da je i gorka i slatka - zaključila je Viktorija.

