BEOGRAĐANKA DOBILA GLAVNU ULOGU U STRANOJ SERIJI! Danica postala SVETSKI poznata, a malo ko zna da je SRPKINJA!

U novoj danskoj hit seriji "Equinox" o misterioznom nestanku maturanata nakon proslave poslednjeg dana škole glavnu ulogu tumači srpska glumica Danica Ćurčić. Ovo je samo jedna u nizu uloga za Beograđanku koja 10 godina aktivna u filmovima i serijama evropske i američke produkcije.

Danica pored brojnih uloga u danskoj kinematografiji obezbedila je sebi ulogu u Piksarovom animiranom filmu "Big Hero 6" iz 2014. godine koji je zaradio 650 miliona dolara i popularnoj seriji "The Mist" zasnovanoj na noveli Stivena Kinga.

Ko je Danica Ćurčić?

Danica je pozorišna, filmska i televizijska glumica poreklom iz Srbije. Rođena je 27. avgusta 1985. godine u Beogradu. Godinu dana kasnije sa porodicom se preselila u Kopenhagen u kojem radi i živi.

Glumačku karijeru je započela za vreme studija. Prve uloge ostvarila je u Kraljevskom pozorištu, a nakon diplomiranja postala je i član ovog uglednog teatra.

Prva uloga za naše podneblje treba da se desi u filmu "Mrak" Dušana Milića. Film je sa snimanjem počeo 2019. godine, ali još uvek nije poznato kada će izaći.

Detinjstvo

Danica je ćerka Mihajila i Vesne i ima mlađeg brata Ognjena. Preseljenje u Kopenhagen nije bila iznenadna ili neplanirana odluka, naime, porodica se preselila jer njen otac postao ambasador Srbije u Danskoj.

Karijera

Već na trećoj godini fakulteta Kraljevsko pozorište joj je ponudilo ulogu u eksperimentalnoj predstavi „Lulu“. Danica je igrala tri uloge – kralja Lira, Otela i Hamleta, te svojom izvedbom oduševila i kritiku i publiku. Zato joj je nakon što je diplomirala Kraljevsko pozorište ponudilo mesto u svom stalnom ansamblu, čiji član je ostala do danas.

Na malim ekranima je debitovala 2011. ulogom u seriji „Nordlicht – Mörder ohne Reue“ („Ubice bez kajanja“, prim. prev). Utelovila je Veroniku u trileru „Over kanten“ („Preko ivice“, prim. prev), te tumačila glavnu junakinju filma „Osen“ („Oaza“). Tokom 2014. godine je snimila četiri filma. Glumila je Kimi (Kimmie) u filmu „Fasandræberne“ („Ubice fazana“), ekranizaciji istoimene knjige čuvenog danskog pisca Jusija Adlera Olsena (Jussi Adler Olsen). Ova uloga joj je donela nominaciju za nagradu „Bodil“ u Kategoriji najbolja glumica u sporednoj ulozi.

U kriminalističkoj drami „Lev Stærkt“ je igrala Signe, a u filmu „Stille hjerte“ („Tiho srce“, prim. prev) Sane (Sanne). Ovaj drugi film je nominovan za Nordijski film godine, a Danica je osvojila nagradu „Bodil“ u kategoriji Najbolja glumica u glavnoj ulozi. Priznanje za sve što je tokom 2014. godine postigla, stiglo je u vidu nagrade „Ove Sproge“. Iste godine je dobila i nagradu za najbolju mladu glumicu na Filmskom festivalu u Berlinu.

Sledeće godine je osvojila nagradu „Bodil“ u kategoriji Najbolja glumica za ulogu u filmu Bila Avgusta (Bille August) „Stille hjerte“, te glavnu nagradu Nordijskog filmskog festivala. Pozajmila je glas za dansku verziju Marvelove animirane serije „Big Hero 6“ koja je objavljena 2015. godine. U istorijskoj drami „Guldkysten“ („Zlatna obala“, prim. prev) Danica je tumačila Karoline (Caroline), a u romantičnoj komediji „Lang historie kort“ („Ukratko“, prim. prev) Maju (Maya). Pojavila se i u jednoj epizodi čuvene švedske kriminalističke serije „Valander“ („Wallander“). Tokom 2016. godine Danica je snimila kratki film „EWA, Out of Body“. Tumačila je glavnu junakinju ratne drame „Fuglene over sundet“ koja govori o proterivanju danskih Jevreja tokom Drugog svetskog rata.

U mini-seriji „Nobel“ Ćurčićeva igra Adelu Hanefi (Adella Hanefi). Serija je naišla na dobar prijem publike, a na popularnom internet servisu IMDb ima visoku ocenu 8,1. Početkom 2017. godine u Danskoj je emitovana Netfliksova (Netflix) serija „The Mist“ u kojoj Danica igra jednu od glavnih uloga. Reč je o naučno-fantastičnom hororu od 10 epizoda. Polovinom oktobra 2017. godine u bioskopima širom Danske se pojavio film „Darling“ u kome ona tumači glavnu ulogu. Priča prati padove i uspone u sudbini jedne plesačice koja se našla na prekretnici života. Pozajmila je glas za kratki animirani film „Fjer“ koji je publika imala priliku da pogleda tokom 2017. godine.

Sledeće godine je po prvi put glumila u filmskom kabareu. Reč je o kratkom filmu pod naslovom „Urolige hjerte“. Zanimljivo je da su gledaoci po prvi put imali priliku da na platnu zajedno vide Danicu i njenog brata Ognjena koji je takođe glumac i muzičar. U kriminalističkoj mini-seriji „Kriger“ („Ratnik“) koja govori o zajedništvu, odanosti i izdaji među ratnim veteranima, bajkerima i policajcima, Danica igra policajku Luis zaljubljenu u bivšeg vojnika. Prva epizoda je u Danskoj emitovana 8. oktobra 2018. godine, a sudeći prema prvim reakcijama publike sasvim izvesno je snimanje i druge sezone. Usledila je uloga glavne junakinje u komediji „Mødregruppen“ koja je publici premijerno predstavljena u februaru 2019. godine.

Danica Ćurčić je rođena 1984. godine u Beogradu, ali je veći deo života provela u Kopenhagenu. Njen otac je bio ambasador Jugoslavije u Danskoj, a po završetku diplomatske službe porodica je ostala u Kopenhagenu, te osnovala vlastitu turističku agenciju. Danica je od malih nogu pokazivala sklonost ka muzici i glumi. Zato i ne čudi što je upravo to izabrala za svoj životni poziv. Već je tokom studija pokazala veliki talenat, te dobila tu čast da postane stalni član ansambla Kraljevskog pozorišta.

Televizijskoj publici se prvi put predstavila 2011. godine, a filmskoj godinu dana kasnije. Od tada je postala jedna od najtraženijih mladih glumica u Danskoj. Trud je urodio plodom, pa su njene odlične izvedbe iznedrile nekoliko velikih nagrada. Danica svira klavir i harmoniku, te osim danskog, govori srpski, engleski i španski jezik. Ume da se sporazumeva i na francuskom i ruskom jeziku. Njen brat je takođe glumac i asistent režije.

