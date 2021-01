MLADA INFLUENSERKA JE SAMO LUTKA U OČEVIM KANDŽAMA: Čarli Demilio odgovorila na BRUTALNE prozivke!

Čarli se ovih dana nalazi na udaru negativnih komentara koji imaju negativan uticaj na njenu porodicu. Mlada influenserka je rešila da se obračuna sa korisnicima društvenih mreža koji šire te neistine.

Ne zna se tačno šta je fanove Čarli Demilio navelo na zaključak da je njeni roditelji, naročito otac forsiraju da postane influenserka/tiktokerka/internet selebriti, ali ona se zbog toga veoma rastužila. Tračevi su se pojavili na njenim postovima, kada su fanovi komentarisali da izgleda tužno i nesrećno. Neki su išli toliko daleko da su pisali kako je neko prisiljava da snima video sadržaj

Čarli se oglasila na prozivke fanova i komentarisala teorije koje su je duboko rastužile.

"Srećna sam što imam tako divne roditelje, a kad ljudi šire tako bolne i lažne komentare moram se postaviti. Imam neverovatnog oca i porodicu koja me nikad nije iskorišćavala ili me terala na nešto. Molim vas da prestanete da širite laži! Ako nisam raspoložena za snimanje i objavljivanje, jednostavno to tad ne radim, moji roditelji se više brinu za moje mentalno zdravlje nego za išta drugo."

Ovi navodni komentari su jako povredili influenserku kojoj je porodica veoma važna i koju obožava. Ne želi da ih nepoznati ljudi sa interneta povređuju pa pokušava da zaustavi širenje neistina i laži demantima.

