NIJE ZAVRŠIO GLUMU, STUDIRAO EKONOMIJU 8 GODINA! Luka Raco otkrio detalje iz privatnog života: Ne bežim od BRAKA i DECE!

Luku Raca (29) publika voli u serijama u kojima igra, dok mnoge njegove obožavatelje, a naročito pripadnice lepšeg pola, interesuju pojedini detalji iz njegovog privatnog života.

Luka je otkrio po koji detalj iz porodične kuće, što inače ne čini često.

- Zezam se sa mojim roditeljima, jer su išla pitanja kada završiš osnovnu koju ćeš srednju, pa fakultet. Pa kada to završiš kada ćeš master... I onda sam pričao sa tatom, po završetku mastera, pošto mu je to bilo krucijalno, šta ćeš da me pitaš sledeće. Počeo je sa brakom, decom... Ne bežim od toga. Voleo bih da mi se to desi, ali mi je najbitnije naći osobu za to. A to je najteže - dodao je svojevremeno, dok Luka, za razliku od mnogih glumaca, nije završio Akademiju, već je pre osam godina diplomirao ekonomiju.

- Moji roditelji imaju po 60 godina, dugo su u braku, i dalje se švrćkaju po gradu i svako veče se drže za ruke i provode vreme zajedno. To bih i ja jednog dana voleo da postignem. Takođe gledam brakove mlađih ljudi i vidim da drugačije funkcionišu i u nekim momentima mi deluje kao da su isforsirani. Tipa, greškom je neko zatrudneo i onda se automatski stupa u brak. Bitno je da ti želiš sa tom osobom, da to nije pritisak, društva, roditelja ili situacije. Ne bih stupio u brak zbog pritiska okoline ili zato što mi je neko rekao imaš 30 godina i vreme ti je da se ženiš - kazao je Luka.

