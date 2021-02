KADA ZASTANEM ONA POTRČI DA MI POMOGNE! Ivan Bosiljčić podelio SLIKU sa ćerkom, pa iznenadio izjavom o VASPITANJU! (FOTO)

Glumac Ivan Bosiljčić veoma je posvećen svojoj supruzi - ćerki Nini i supruzi Jeleni Tomašević.

On važi za brižnog oca koji vodi računa o vaspitanju svoje naslednice, a sada je pokazao kako uživa sa njom.

- Decu bi trebalo češće da vodimo sa sobom na posao, da vide da i mi odrasli imamo probleme i da ih ponekad teško rešavamo. Inače će naša deca misliti da novac pada sa neba, a to može biti veliki udar na njihovu psihu kada porastu i otkriju da nije tako - počeo je Ivan i nastavio:

- Svoju ćerku vodio sam na trening sa sobom kad je imala četiri godine. Dok sam radio trbušnjake, u trenutku kad sam zastao, ona je pritrčala da mi pomogne - pokušavala je da me pogura s leđa da se lakše podignem. Svaki put kada učim novu ulogu, bezbroj puta ponavljam tekst. Često pred njom. To je jedini način da, kad me gleda na sceni, zna kako je do te lakoće došlo i da se iza postignutog rezultata nalazi mnogo rada - zaključio je Ivan.

