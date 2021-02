VIKEND TROŠI KAO DA SUTRA NE POSTOJI: Pevač za 13 minuta Super boula potrošio 7.000.000 $!

Dženifer Lopez i Šakira su prošle godine fascinirale Ameriku i ostatak sveta svojim nastupom, a ovogodišnji nastup na poluvremenu američkog Super Boula je bio rezervisan za kanadskog pevača Vikenda.

Milioni su pratili prenos preko televizije, a njih 25.000 je imalo sreću da vidi sve uživo i bili su pomalo začuđeni posle njegovog nastupa na Rejmond Džons Stadionu u Tampi. Na poluvremenu Super Boula LV, pevač je izašao na scenu sa mnogo pirotehnike i svetala, a imao je i prateće igrače, desetak muškaraca odevenih kao on, skroz u crnom, ali sa crvenim jaknama i zavojima na glavama.

Vikend je izveo svoje hitove "Can't Feel My Face", "Earned It" kao i pesmu koja je pokorila svet, muzičke top liste i društvene mreže - "Blind Lights".

Šarena scenograija na tribinama stadiona oduševila je gledaoce, kao i masivni hor i instrumentalisti koje je doveo pevač. Pred kraj nastupa, Vikend se preselio na teren sa vojskom plesača u zavojima, a njihova lica su izgledala krvavo i u modricama. Uoči događaja, pevač je napomenuo da neće biti gostiju iznenađenja, pa su mu se tokom izvođenja priključili samo članovi njegove produkcije, a sve zbog protokola kovida 19.

Vikend je objasnio zašto su plesači imali zavoje.

- Značaj zavoja za glavu se odnosi na apsurdnu kulturu holivudske slavne osobe i ljude koji manipulišu sobom iz površnih razloga kako bi udovoljili drugima - rekao je.

Kako navode strani mediji, navodno je za 13 minuta spektakla potrošio sedam miliona dolara. Taj novac je, navodno njegov lični.

(Kurir.rs/Vecernji.hr)

