BRANKO ĐURIĆ ĐURO U USIJANJU: Napraviću predstavu u svojoj kući! Moja supruga još uvek NE ZNA ZA TO! (KURIR TELEVIZIJA)

Branko Đurić Đuro je ovonedeljni gost emisije Usijanje dana. Glumac će održati kultnu predstavu Đurologija u Kombank dvorani u Beogradu 19. februara, a tim povodom je i gosti u emisiji.

Za smeh uvek ima razloga. Iz najgorih situacija, bar nas na Balkanu, na neki način spasavao je humor. Autorka emisije Usijanje prisetila se jedne anegdote koju joj je ispričao glumac Branko Đurić Đuro. Kada je granatirano Sarajevo, bomba je pala u jedan stan i potpuno ga uništila. Kada se sve završilo, Đuro je zajedno sa komšijama došao do stana. Svi su bili zaprepašćeni, a on je rekao, "Čoveče, kako ti je ovde neuredno, kao da je bomba pala."

"Dobro je da ste me podsetili ove anegdote. Ja nikad nisam radio stend up, nisam hteo da uvredim ljude, glumim stand up komičara. Glumio sam svašta. Da znam koja je tajna uspeha, ja bih rekao. Ni u ludilu nisam očekivao. Do sad nemam nikakvih tajni, ljudi se prepoznaju u tome što radim. Video sam gde god sam nastupao da sve naše ljude iste stvari nerviraju", rekao je i nastavio:

"Izbegavam da prodajem svoje predstave, ni na Jutjubu ne možete da nađete", rekao je Đuro.

"Kako ste podneli pandemiju korona virusa?, bilo je pitanje za glumca.

"Ja sam 10 dana pre nego što je počela pandemija poželeo da imam mesc dana da ne radim ništa. Iznenada godinu dana kao da ništa ne radim. Imam kuću na moru, tamo smo bili. Tu sam bio tri meseca zatvoren. Tada sam meditirao više nego ikad. Izolirao sam se od svega. Ne mogu reći da želim da ovo", rekao je on pa dodao:

"Naš narod je takav, uvek pronalazimo nešto da bismo se smejali i kad je najteže", rekao je Đuro.

Glumac je progovorio o petstotoj predstavi koju će uraditi u svojoj kući:

"Nije još bila petstota Đurologija, ova u Kombank dvorani je 493 ili 494. Napraviću je za čitav svet iz svoje kuće. Sad se javljam iz svoje kuće, ali u martu ću napraviti predstavu koja će biti u mojoj kući. Najavljujem sad petstotu Đurologiju koja će biti online. Supruga još ne zna da će biti radnja u tuš kabini. Žao mi je što smo morali da otkazujemo predstave zbog korone. Radujem se što ću da igram u Beogradu", rekao je on.

Voditeljka ga je upitala da li prati politiku i da li vidi razliku sada i pre 30 godina:

"Ne pratim nikakvu politiku. Čovek ne sme da pravi neka poređenja. Ja se ne bavim politikom niti je pratim, uživam u tome da nemam pojma. Ne bavim se stvarima koje ne razumem. Volim da se bavim svojim poslom i za ono za šta sam se školovao", rekao je on.

Đuro je prokomentarisao i vest koja je potresla čitav region, a tiče se Milene Radulović i ostalih devojaka koje su prijavile Miku Aleksića.

"To su naše sestre, naše ćerke. Ja mojim ćerkama kad sam govorio i pokušavao da je odvratim da se bavi glumom, sve je to stresno, pored svih stresova ne treba nam i ovo. Saosećam se sa svi tim ljudima kojima se to događalo. Veliko razočarenje".

"Kako ste podneli vest da je Mira Furlan preminula?", bilo je pitanje.

"Strašno, puno nas je kolega napustilo u zadnjih par godina. Moja dbra prijateljica sa kojom sam radio i družio se, ne mogu da verujem da je otišla"

"Da sad Đuro ima 30 godina, šta bi sam sebi savetovao", bilo je pitanje za njega.

"Pravio sam nekoliko grešaka u životu, kad pogledam nazad, ja bih sebi rekao samo napred. Biće to sve u redu. Na kraju sve bude kako treba. Prošao sam i najbolje i najgore stvari i koliko puta sam bio blizu i jedne i druge granice. Neka bude kako bude", rekao je on.

