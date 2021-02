LEDENE OČI ZLOGLASNE SESTRE BARTE IZ DARE ZASUZILE Tatjani Kecman uživo u emisiji nije bilo dobro, jednu scenu ne može da ZABORAVI

Glumica Tatjana Kecman nije odbila poziv Predraga Gage Antonijevića da bude deo potresne priče "Dara iz Jasenovca", a njena upečatljiva gluma kao zloglasne sestre Barta mnogima je zaledila krv u venama.

"Plakala sam i prvi put i drugi put i treći put kad sam gledala film. Postaji scena koja je bila najpotresnija, a to je kada dečaci igraju fudbal... Opet mi nije dobro... Kada igraju fudbal i kada sve u jednoj sekundi zaliči na život i kad Jovo da go i kad majka vikne: "To, Jovo" i svi se nasmeju. Meni je Darin osmeh bio kao mač", rekla je Tatjana Kecman.

foto: Printscreen

Glumica Maja Kolindžija je otkrila da su svi na setu plakali kada su pevali u vozu, kada su pevali pesmu.

"Svi su plakali i zaista plaču svi i dirnulo me, a daleko najupečatljivaja scena jeste kada je majka spasla svoju decu, kada ih je terala da odu sa Dijanom Budisavljević, hladna nije htela ni da se pozdravi sa njima, a njena unutrašnja borba je strašna i to kada ih ona gleda kako odlaze i zna nikada više ih neće videti, ali ih je spasla", rekla je Maja.

foto: Printscreen

