STOKU TREBA NAPOJITI, ZALITI NJIVU I OREZATI VOĆE! GLUMICA NA SELU: Marija živi u pravoj SRPSKOJ KUĆI, ima svega dovoljno za SREĆU

Glumica Marija Petronijević pre devet godina napustila je Beograd, te se vratila u rodno selo Visibabe pored Požege gde sada i živi.

Marija neretko na svom Instagramu pokazuje svojim pratiocima kako izgleda seoski život, a sada je otkrila kako je pandemija korona virusa uticala na nju i posao kojim se bavi.

"Korona je učila mnogo toga u mom životu. Udaljila me nevoljno, fizički od nekih ljudi i donekle do osnovnog posla kojim se jesam bavila poslednjih petnaestak godina, ali me istovremeno približila životu koji neizostavno teče, i dešava se, i koliko god mi "zatvoreni" zbog straha ili propisa čekali da prođe korona, zapravo prolazi život. Imala sam tu sreću da mogu da radim nešto drugo što volim i želim", napisala je Marija, pa dodala:

"Moje poljoprivredno gazdinstvo polako počinje da liči na prosečnu srpsku kuću na selu u kojoj ima svega dovoljno za sreću i zadovoljstvo sa danonoćnom obaveznom, onu kuću koja se ne boji dolazećih dana, jer nema vremena za strah - stoku treba nahraniti i napojiti, njive zaliti i opleviti, voće orezati, obrati ili pokupiti... I dok čeka da prođe korona, gledam kako se nešto oko mene stvara, rađa, uređuje i čini moj život ispunjenim. A kada prođe korona oni od kojih sam bila fiziki daleko, kada se posetimo, imaće priliku da sa mnom uživaju u prizoru onog što sam za to vreme uradila i uz nesebičnu pomoć prijatelja i dragih mi ljudi, svojim rukama stvorila - napisala je između ostalog glumica."

