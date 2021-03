BOLJI ŽIVOT JE NAJDUŽE BOLOVAO, ODLAZE JEDAN PO JEDAN Siniša Pavić o smrti Borisa Komnenića: PRE 2 GODINE BILI SU NA OKUPU

Velikan srpskog glumišta Boris Komnenić, koji je iznenada preminuo pre dva dana u 64. godini, ostaće upamćen, kako ističu njegove potresene kolege i brojna publika, po ulozi Aleksandra Saše Popadića, zvanog Guza, u seriji "Bolji život".

Prvak Drame Narodnog pozorišta rođen je u Puli 29. marta 1957, a glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Predraga Bajčetića.

Bio je izražajno raznovrstan glumac, nikako samo fahovski, koji je podjednako ubedljivo i efektno tumačio dramske, karakterne i komične uloge. Za ulogu koja ga je proslavila nije bio prvi izbor reditelja, već je ona bila namenjena Žarku Lauševiću.

- Naše glumačko pokolenje, oni s kojima sam odrastao i koji su sa mnom sarađivali - nažalost, odlaze jedan po jedan. Nekako je "Bolji život" najduže odolevao. Porodica Popadić je bila na okupu do skoro pre dve godine, a onda je umro Marko Nikolić, pre toga su otišli Bata, Vitorović... Moramo da se pomirimo sa time i žao mi je zato što je on bio jedan od glumaca u "Boljem životu", gde se teško sastavljala ta porodica u početku, prilikom izbora glumaca i kastinga. Trebalo je komponovati porodicu prema onome što je do tada bilo napisano. Mi smo tu dosta lutali - i u pogledu glavnog lika Marka Nikolića i kod Cece Bojković. Najmanje je bilo dileme oko Bobe i Bjelogrlića, ali najviše kod Borisa - seća se za Kurir tvorac serije, scenarista Siniša Pavić i nastavlja:

- Taj lik je zahtevao i vizuelni pečat i utisak, trebalo je da bude neko oko koga se dve vodeće mlade glumice otimaju. Međutim, izbor je pao na Borisa, koji fizički nije odgovarao onome što je bilo napisano, ali je odgovarao po svom talentu. On je tokom emitovanja serije izneo taj imidž koji je prvobitno bio zamišljen - recimo, da ga igra Žarko Laušević ili tako neko. Prema svakom glumcu koji je bio moj saradnik u stvaranju ovih serija imam posebno emotivan odnos, kao prema nekom bliskom. Premda se s njim nisam toliko družio privatno, to je ostvareno preko saradnje. Žao mi je, vrlo mi je žao, kao i svakog čoveka - a glumaca od ovih s kojima sam radio posebno.

