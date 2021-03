SAOPŠTENJEM IH JE ZAMOLILA DA VIŠE NE GOVORE! Stručnjaci otkrili šta je kraljica Elizabeta u stvari PORUČILA Megan i Hariju!

Intervju princa Harija i Megan Markl izazvala je burne komentare javnosti, a većina je s nestrpljenjem čekala i reakciju same kraljica i Bakingemske palate. Zvanično saopštenje objavljeno je u utorak uveče, a stiglo je u diplomatskom tonu i bez otvorenog i jasnog stava.

No, "Daily Mail" je upitao stručnjake koji godinama prate kraljevsku porodicu šta se može pročitati u redovima ovog saopštenja, te šta su zapravo iz palate želeli da poruče. Evo najvažnijih fraza koje su protumačili pomenuti stručnjaci.

Šta je kraljica Elizabeta rekla?

"Cela porodica je tužna sada kada je saznala za sve izazove kojima su proteklih godina bili izloženi Megan i Hari."

Šta kraljevski stručnjaci misle da je želela da kaže?

Bivši sekretar za štampu kraljice Elizabete Čarls Anson kaže da je njena poruka "obavijena tugom".

"Mislim da je sa ovim događajima teško suočiti se i ona to želi da uradi na fer način, ali u porodičnom krugu, a ne javnom diplomatijom. Mislim da je ključno to što je kraljica uvek govorila da kakvu god odluku da donesu princ Hari i Megan, njeno veličanstvo i porodica im žele dobro", rekao je on.

"Siguran sam da kraljica očajnički želi da zaleči rane i reši ovo nasamo", dodaje Fil Dampijer, autor knjiga i tekstova o kraljevskoj porodici.

Šta je kraljica Elizabeta rekla?

"Teme koje su pokrenute, pogotovo, rasizam, su zabrinjavajuće. I dok neka sećanja mogu da variraju, ipak su uzeta veoma ozbiljno i porodica će se njima baviti bez upliva javnosti."

Šta kraljevski stručnjaci misle da je želela da kaže?

"Fraza "sećanja mogu da variraju" je zanimljiva. Kraljica je zapravo želela da akcentuje da Hari i Megan možda imaju svoju verziju događaja ili svoju interpretaciju razgovora starog nekoliko godina, a da pritom ne kaže da lažu, što možda i nisu. Jasno je da je razgovarala sa osobom koja je navodno dala primedbu za Arčija i oni su joj ispričali svoju verziju toga. Iznad svega, ona želi da ostane identitet člana porodice koji je dao tu opasku ostane tajna. Ona zna da ako se to sazna, toj osobi to niko nikada neće zaboraviti, sa pravom ili ne", objasnio je Fil Dampijer.

Biograf kraljevske porodice Tom Baver bio je još oštriji u svom tumačenju: "Fraza "sećanja mogu da variraju" je izvrsna fraza kojom se Saseksi optužuju za fantaziju u Dizni stilu. Treba da kažu imena, datume i okolnosti kako bi opradvali svoje optužbe".

Stručnjaci ističu da je saopštenje palate, u svetlu neutemeljenih navoda Megan i Harija i ogromnog talasa podrške javnosti, remek delo diplomatije i ljubaznog suprotstavljanja.

Šta je kraljica Elizabeta rekla?

"Hari, Megan i Arči će uvek biti voljeni članovi porodice."

Šta kraljevski stručnjaci misle da je želela da kaže?

"Rekavši da su "voljeni članovi porodice" ona baca maslinovu grančicu i moli ih da više ne govore javno, da se smire i da počnu da grade mostove", kaže Dampijer.

"To je izuzetno prikladna izjava. Uverava ih da je sve shvaćeno vrlo ozbiljno i da je jedini način na kojim mogu da se bave problematičnim pitanjima privatno, kao porodica", dodaje svoje viđenje stvari i Ričard Ficvilijams.

"Na ličnoj osnovi, oni će uvek biti veoma voljeni članovi porodice i nesumnjivo će se pridružiti brojnim porodičnim događajima uprkos ovim problemima, za koje se svi nadaju da će se vremenom prevazići", zaključio je bivši sekretar za štampu kraljice Elizabete Čarls Anson.

