KIM UNAKAZILA LICE OPERACIJAMA, BILA SILOVANA I PATILA OD PSIHIČKIH BOLESTI: Život je ŠAMARAO poznatu glumicu, otkrila za čim ŽALI

Glumica Kim Novak najpoznatija je po ulozi u Hičkokovom filmu "Vrtoglavica".

"Hičkokova plavuša", kako su je zvali od milja, u 50-im godinama prošlog veka glumila je u filmovima kojima publika nije bila preterano naklonjena, već su kultni status zaradili tek godinama posle. Poslednji film u kom je glumila bio je „Liebestraum" Majka Figisa koji je snimljen 1991. godine, ali to ne znači da je ona prestala da radi.

foto: Profimedia

Nedavno je napunila 88 godina i objavila je knjigu o svom životu i umetnosti. Na njenoj službenoj stranici piše da je Kim - slavna glumica, umetnica i pesnikinja. Za vreme predstavljanja knjige otkrila je neke nepoznate detalje o svom životu i opet naglasila da je već u ranom detinjstvu bila žrtva seksualnog nasilja.

"Bilo je to u mojoj ranoj mladosti. Bila sam silovana kao dete.", rekla je Kim, koja je to spomenula već ranije kada je "silovanjem" nazvala korišćenje muzike iz filma "Vrtoglavica" u filmu "The Artist" iz 2011. godine koji je dobio čak pet Oskara.

Novak je u rođena Čikagu 1933., roditelji su joj bili češkog porekla. Bili su strogi i konzervativni i nije smela da se šminka i uvek je morala da nosi kosu vezanu u pletenice kako "ne bi privukla pogrešne ljude". Bila je izrazito sramežljiva pa se skrivala iza zavesa kada bi došli gosti, a sa decom iz ulice nije se slagala.

"Često su me gurali na pod i terali da jedem pite od blata.", priseća se Kim i nastavlja. "Bila su to nevina deca koja su htela nekoga da okrive za smrt svojih bližnjih, a ja sam imala dedu koji se zvao Adolf.

foto: Profimedia

Iz Čikaga je otišla kao tinejdžerka. Radila je tada već kao model, ali odlučila je da pokuša i u Holivudu, a prvu ulogu je dobila kao statistista u filmu "The French Line" (1954.) u kojm je glavnu ulogu igrala Džejn Rasel. Tamo je primetio predsednik Kolumbija Pikčrsa Hari Kon. On je, naime, bio zaslužan za novi imidž Norme Džin i ona se pod njegovim budnim okom transformisala u Merilin Monro.

Hari joj je ponudio ugovor i pripremao je da postane novi seks-simbol. Počela je da pohađa časove glume, a onda su krenule i uloge. Sredinom 50-ih, Novak je dobila glavne uloge u nekoliko filmova, pa je čak glumila i sa Frenkom Sinatrom u filmu "Čovek sa zlatnom rukom", ali i sa Vilijamom Holdenom u filmu "Piknik".

U oba filma, njen lik pokušava da bude nešto više od seks-simbola, što je kroz njenu celu karijeru bio problem sa kojim se suočavala. U razgovoru povodom objave knjige otkrila je i da se zapravo od detinjstva bori sa psihičkom bolešću.

"Mentalnu bolest sam nasledila od oca, a silovanje je samo povećalo moju patnju.", rekla je Kim.

foto: Profimedia

"Dugo sam u sebi osećala podvojenost, ali mislila sam da sam jednostavno takva, da se to ne može popraviti. Tek kada su mi krajem sedamdesetih postavili dijagnozu, shvatila sam da nisam jedina. Shvatila sam zašto sam jedan dan izuzetno uzbuđena, dok drugi dan ne mogu pobeći od tuge. Bilo mi je teško jer nisam znala da imam bipolarni poremećaj. Nisam ni znala što je to. A, verujte mi, bipolarnost nije nimalo lagana. Kada oko sebe imate ljude koji veruju u vas, onda je savršeno, jer mislite da možete sve. No, ja sam najčešće bila okružena ljudima koji nisu verovali u mene. Prvi od njih je bio moj otac. Mislio je da ništa ne vredim i to mi je često govorio. Posle sam shvatila i da je on bio psihički bolestan, gotovo uvek u depresivnom raspoloženju, pa ga ne mogu kriviti za takvo ponašanje, ali izuzetno je bolelo što čak ni najbliži ne veruju u mene. I sa svakim negativnim komentarom ja bih sve više sumnjala u sebe, a uz bipolarnost to me je odvlačilo u depresiju.", dodala je.

Kim je bez obzira na sve bila zvezda na blagajnama 50-ih. Međutim, ona je počela da stagnira, a posle i da glumi u veoma neuspešnim produkcijama. Za sve je krivila to što je preminuo Hari Kon. U 80-im se pojavljivala u nekoliko serija, a 1991. godine snimila je poslednji film "Liebestraum". Nakon neslaganja sa rediteljem Majkom Figsom na snimanju, odlučila je da je njena glumačka karijera završena. Godinama poslie rekla je da smatra kako je propustila priliku da dobije bolje uloge kao slavna glumica.

"Ne nedostaje mi toliko gluma koliko se ponekad osećam krivom što sam propustila priliku da kao slavna glumica dobijem bolje uloge. Znam da zvuči čudno, ali nekako osećam kao da sam ostala dužna svetu. Da nisam pokazala sve što znam.", priznala je Novak.

Život je nije mazio, a knjiga koju je nedavno predstavila je na neki način i njena autobiografija, ali ne klasična. Kaže da je razlog tome to što je autobiografiju već bila napisala, no izgorela je u požaru.

foto: Profimedia

"Sredinom devedesetih izgubila sam i drugu kuću, ovaj put u požaru, a sa njom i već dovršen rukopis. Imala sam i kopije, ali sve je nestalo sa kućom. Nisam zbog toga tužna, jer mi se čini da se sve događa sa razlogom. Sada znam da je ta autobiografija zapravo bila namijenena meni. Bog je želeo da je napišem za katarzu. Novu neću napisati.", zaključila je Novak.

Osim psihičkih problema, a na kraju i financijskih, dugogodišnji obožavaoci zameraju joj i činjenicu da je potpuno uništila izgled estetskim korekcijama. Bez obzira na godine, Kimine operacije jednostavno nisu dobro izvedene i lice joj je izobličeno. Glumica kaže da joj to nije bila namera.

"Znate, kada ste nesigurni i očajni i tražite nečiju pomoć, ta vam osoba ponudi rešenje koje nema veze sa operacijama i vi prihvatite. Otišla sam kod doktora i u lice mi je ubrizgao salo, a to mi nije trebalo. Mislila sam da ionako imam dovoljno okruglo lice. No injekcije su mi popunile obraze i zato izgledam mnogo drugačije.", priznaje holivudska diva.

Dodala je da je zbog komentara odlučila da se glumi nikada više neće vratiti.

"Bila sam preranjiva za Holivod, previše stvari uzimam k srcu. Jako je uzbudljivo obući novu, prekrasnu odeću, izgledati seksi i osećati se divno u svojoj koži, ali to je zamka. Ne treba se oslanjati samo na lepotu jer je to prolazno. Naučiš tako da je to dovoljno, a onda godinama posle shvatiš da jednostavno nije. Ljudi, kada ostare, više ih niko ne gleda zbog lepote i zato sam se gotovo raspala.", iskreno je rekla Kim.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Vecernji)

