MISTERIOZNA SMRT GLUMICE I DALJE PRIVLAČI PAŽNJU! Umrla sa samo 32 godine, a jezivi detalji teraju STRAH u kosti i progone mnoge!

Veliki šok je zavladao u Holivudu kada je glumica Britani Marfi preminula decembra 2009. godine u 32-oj godini života. Blistava budućnost je bila pred njom i mnogi su joj predviđali sjajan nastavak karijere.

Britani je u svet šoubiznis uplovila još kao tinejdžerka, te je od 12. godine bila deo ovog često surovog sveta... No, zapravo se proslavila tek početkom 2000-ih, a uglavnom je dobijala uloge u romantičnim komedijama i hit televizijskim serijama. Ona je svojim vrcavim duhom i posebnom harizmom ubrzo osvojila kako filmske kritičare, tako i publiku, te su je često upoređivali sa Lusil Bol, američkom glumicom i komičarkom iz zlatne ere Holivuda.

I dok je njena karijera cvetala, Britani nije mogla da se pohvali sa jednako uspešnim privatnim i ljubavnim životom. Naime, dugi niz godina je mučila muku sa psihičkim problemima, a većina je bila uverena i da u izobilju koristi narkotike i da pati od anoreksije. Često je i na emotivnom planu doživaljavala bure, a između ostalog raskinula je čak dve veridbe... No, onu konačnu ljubav je pronašla u Sajmonu Mondžeku, za kog se i udala 2007. godine. Ipak, mnogi tvrde da ju je upravo ova veza na kraju svega koštala mira i stabilnosti, te i samog života. Još pre braka mogle su da se čuju navodi da on samo iskorišćava glumicu, te da je prevarant i loš čovek, a nakon Britanine misteriozne smrti mnogi su aludirali da je upravo on umešan u sve to.

Sajmon je tada pokušao da spere ljagu sa svog imena, ali je zapravo samo dodatno pogoršao stvari svojom skandaloznom izjavom. "Mislim da je najveća greška što ljudi misle kako sam ja živeo na njen račun. Ja sam taj koji je plaćao račune. Oprosti mi, Britani, ljudi to ne žele čuti. Ona je glumila u toliko lošim filmovima da je želela da se ubije", izjavio je svojevremeno, čime je dodatno razjario javnost.

Sve je postalo dodatno sumnjivo kada je objavljen testament glumice, u kome ništa nije ostavila suprugu, već je čitavo nasledstvo pripalo njenoj majci Šeron koja je i živela sa bračnim parom, i sa kojom je Britani imala vrlo intezivan i blizak odnos.

Kada je šest meseci nakon smrti svoje supruge preminuo i Mondžek, i to od apsolutno istih simptoma kao i Britani, sve je već počelo da liči na ubistvo... No, vratimo se na to kako je preminula mlada glumica.

Vatrogasna služba dobila je hitan poziv, ali kada su došli u kuću Britani Marfi mogli su samo da konstatuju smrt 32-godišnje glumice, koju su pronašli u kupatilu. Pokušaji reanimacije nisu dali rezultate, a prvobitno se smatralo da je doživela srčani udar. Nakon autopsije, ovo je ipak donekle odbačeno, jer je zvanično saopšteno da je uzrok smrti "ne može da se utvrdi". Ovo je otvorilo pravu Pandorinu kutiju pretpostavki i teorija zavera, od kojih se neke i dan danas mogu čuti.

Uglavnom većina danas veruje da je primaran uzrok smrti bila teška upala pluća koja nije tretirana u kombinaciji sa anemijom, ali i uzimanjem čitavim koktelom lekova za smirenje i antidepresiva. Navodno je u njenoj sobi pronađeno čak 90 pakovanja različitih medikamenta.

U to doba ove navode su njen suprug i majka demantovali, no to nije pilo vodu, a kada je Sajmon pronađen mrtav u istoj kući i to takođe od zdravstvenih problema uzrokovanih upalom pluća te akutnom anemijom, čitav slučaj je postao zaista čudan i gotovo bizaran.

Obe smrti bile su nedokučive do te mere da su počele da kruže glasine da su i jedno i drugo otrovani, i da nije reč o lekovima, već o otrovnim materijama u njihovoj vili koje su ih polako, ali sigurno trovale... Ove tvrdnje su kasnije odbačene, a potom se krivica preusmerila i na Šeron Marfi, glumičinu majku, što je predstavljalo najmračniju mogućnost, ali u svetlu svega nabrojenog moguću...

Naknadno se ispostavilo da su takve pretpostavke ipak "budalaština", a slučaj nikada do kraja nije rasvetljen. Zaključak patologa bila je da je smrt bila slučajna, ali da je mogla da se spreči. Naime, Britani je bila bolesna najmanje dve nedelje pre smrti, te je upala pluća mogla lako da bude sanirana, da je na vreme došla u bolnicu. Ostaje otvoreno pitanje kako je dvoje mladih ljudi umrlo na istom mestu od istih posledica u razmaku od šest meseci, ali ako se ne pronađe neki novi dokaz slučaj se neće ponovo otvarati.

Britanin otac Anđelo Bertoloti je sve do svoje smrti 2019. pokušavao da rasvetli smrt ćerke, a nakon njega je to nastavio njegov sin i Britanin polubrat Toni. On tvrdi da su i Britani i njen suprug ubijeni.

"Kada pogledate na sve to, imate jednu mladu damu koja je prilično zdrava i kod kuće je sa suprugom i majkom, i odjednom umre. Koliko je to apsurdno? Samo se u Holivudu to može smatrati još jednim običnim danom. Godinama suzbijam svoj bes i razmišljam ko ju je ubio. Nije umrla prirodnom smrću", rekao je.

Televizijska mreža iz Amerike trenutno radi na dokumentarnoj seriji o njenoj tragičnoj smrti, a trebalo bi da da duboki uvid u Britanin život, ali i okolnosti njene smrti.

Kreatori serije kažu da će prikazati snimke koje javnost do sada nije imala prilike da vidi, te da će uraditi intervjue sa najbližim prijateljima slavne glumice, i da će čitava radnja prevazići sve medijske spekulacije i teorije zavere.

"Naš dokumentarac o Britani Marfi preseca tabloidne napise s nijansiranim prikazom senzacionalne priče. Reč je o dokazanom prikazu njenih životnih borbi njenoj iznenadnoj smrti i s tim dokumentarcem dolazi velika odgovornost, zato smo okupili maestralni kreativni tim koji će sprovesti pažljivo istraživanje tragedije koja je dugo bila povod za nagađanja", rekla je Dženifer O'Konel sa HBO.

