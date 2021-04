HVALA, MERIMA, ŠTO SI ODRŽALA REČ! Danijela Štajnfeld se zahvalila glumici što je Lečića optužila za ZLOČIN od pre 40 godina

Glumica Danijela Štajnfeld zahvalila se koleginici Merimi Isaković, koja je takođe nakon nje, optužila glumca Branislava Lečića za silovanje.

"Hvala Merima, što si održala reč", napisala je Štajnfeldova na Instagramu, navodeći da je još jedna žrtva izašla u javnost optužujući istog počinioca za, kako je navela, zločin koji se dogodio pre 40 godina.

Podsetimo, Danijela Štajnfeld je 22. marta otkrila javnosti da ju je silovao glumac Branislav Lečić. Informacija da je bila žrtva silovanja, objavljena je u avgustu 2020. godine, kada je u dokumentarcu "Hold me right" rekla da ju je silovao jedan moćnik iz domaće filmske industrije.

"Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj, Branislav Lečić. To se desilo 7. maja 2012. godine. Mi smo bili zajedno u predstavi u BDP, gde smo radili zajedno u pozorištu", rekla je Danijela Štajnfeld.

Kako je navela kasnije, odlučila se na ovaj korak posle "kapi koja je prelila čašu".

"Kada se pojavio slučaj žrtava Mike Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivista protiv seksualnih zločina. U momentu kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumela da to sada više nije pitanje šta će se sa mnom desiti u momentu kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti", objasnila je ona.

