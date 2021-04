KANJE VEST KRIVI SEBE ZA MAJČINU SMRT! Reper ne može sebi da oprosti što je otišla na LIPOSUKCIJU: Sve je moglo da bude drugačije

Priča o Kanje Vestu (43) je sve samo ne obična. Njegov život je pun obrta, zapleta i neverovatnih priča.

Međutim, kad čuje da ga ljudi prepoznaju po tome što je suprug starlete Kim Kardašijan (40), a i to uskoro neće biti relevantan podatak jer se razvode, reperu se verovatno smrkne pred očima.

foto: Profimedia

Kao što navode strani mediji, mora da se pomiriti sa time da će ga mlađa generacija upamtiti kao osobu koja je bila u rijalitiju "U korak sa Kardašijanima" jer da nije tako, ne bi baš s Netfliksom sklopio dogovor da se napravi dokumentarni film o dve decenije njegovog života. U njemu će biti govora i o smrti njegove majke Donde 2007.godine, ali i neuspešnoj kandidaturi na američkim predjedničkim izborima 2020. Film još nema naziv, ali prikazaće i dosad neviđene kućne snimke Vesta.

Publika bi u njemu mogla da uživa već ove godine, a jedini podatak kog još niko nije uspeo da se “dočepa” je hoće li spominjati i razvod od Kim, sa kojom Kanje ima četvoro dece. Nakon što su mu se roditelji rastali kad je imao tri godine, sa mamom se preselio iz Džordžije u Čikago. Majka je radila kao univerzitetska profesorka. Sa deset godina Kanje se ponovno seli, ovoga puta u Kinu, i to zbog majke koja je u sklopu škole radila program razmene đaka.

foto: Proifimedia

Podsticala je sina da piše pesme i da ide u smeru koji on želi, a to je bio rep. Platila mu je prvo studijsko snimanje kad je imao 13. godina. Kanje je kasnije odustao od obrazovanja, i to od fakulteta na kom je njegova majka predavala. Bila je shrvana, ali razočaranje je prošlo do trenutka kada je Kanje 2004. godine izbacio album prvenac prikladnog naziva “The College Dropout”. Proglašen je albumom godine i prodat u više od 3.400.000 primeraka širom Amerike.

- U glavi sam zamišljala da je fakultet ulaznica za dobar život, ali neke uspešne karijere ne zahtevaju fakultet - napisala je Donda u knjizi “Raising Kanye”. Majka mu je bila velika podrška u svemu i najveći oslonac u životu, a onda se dogodio najgori scenario. Donda je preminula sa samo 58 godina. Bizarne okolnosti smrti proganjaju njenog sina i dan-danas. Donda je išla na liposukciju, skidanje masnog tkiva na stomaku i smanjenje grudi. Idući dan je zbog komplikacija preminula u svojoj kući.

foto: Profimedia

Obdukcija je pokazala da je njeno srce bilo u lošem stanju i da je to uzrok smrti. Nakon toga donesen je tzv. Dondin zakon, koji od estetskih hirurga zahteva da urade sve potrebne pretrage pre operacija i tako potvrde može li se pacijent podvrgnuti istoj.

Gubitak majke bio je bolan trenutak, ali Kanje se već nakon manje od dve nedelje vratio muzici i koncertima. Nizao je uspeh za uspehom, a jedan od njih, tako je tada govorio, bila je i veza s Kardašijankom.

Iako su se upoznali još 2003. godine kada je Kim išla sa prijateljem Brendijem u studio kod Vesta da snime njenu pesmu, i Kanjeu je odmah zapela za oko, ali vezu su započeli tek 2011. godine. Dobili su decu, venčali se i krenuli da žive svoju holivudsku bajku koja je trajala sve do prošle godine.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./24sata.hr)

