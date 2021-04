DŽEJ LO SE POMIRILA SA VERENIKOM: Isplivali detalji tajnog susreta, mesto gde su uhvaćeni ima POSEBNO ZNAČENJE ZA NJIH!

Pop diva Dženifer Lopez i legendarni igrač bejzbola Aleks Rodrigez potvrdili su glasine o prekidu pre nešto više od nedelju dana.

Oni su bili su u vezi od 2017. godine, a 2019. su se verili. Međutim, paparaci su uspeli da ih fotografišu na romantičnoj večeri.

Par je ponovno viđen na večeri u hotelu Bel Er u Los Anđelesu, saznaje portal Pejdž Siks.

- Izgledalo je kao da se još uvek vole i poštuju - rekao je izvor za pomenuti medij.

Ono što je posebno bilo zanimljivo je da su Dženifer i Aleks u isti hotel izašli i na svoj prvi dejt 2017. godine.

- Ne znam da li je Aleks uopšte znao da je to spoj. Znala sam da je jako nervozan, jer me pitao da li želim piće. Rekla sam mu da ne pijem, a njega je zanimalo da li bi mi smetalo ako on svejedno popije jedno. Bilo mi je slatko što je toliko uzbuđen - ispričala je pevačica za Veniti Fer te godine.

