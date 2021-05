GLUMICA IVANA DUDIĆ OBOŽAVA DA IGRA NEGATIVCE: Lakše je igrati nešto što nisi TI, svašta se DEŠAVA!

Pandemija korona virusa je mnoge glumce usporila ili smanjila obim posla, ali glumica Ivana Dudić nije jedna od njih.

Ona sve vreme pandemije vredno radi, a u jednoj emisiji je otkrila da je počela da snima za seriju „Igra sudbine“, ali i da radi na novoj predstavi „Šta je sobar video“. Publika ju je zavolela u seriji „Istine i laži“, a ona je otkrila šta joj više leži, uloga dobrice ili zloće.

- Mnogo je lakše igrati nešto što nisi ti, da se žargonski izrazim negativca. A kada si dobar ti trpiš sve vreme i samo moraš da govoriš “da” i da klimaš glavom. Ipak, kada si negativac onda delaš i svašta se oko tebe dešava, tako da više volim da igram negativce - kroz smeh je rekla glumica u „DeToxic“ emisiji.

Ona je nedavno pričala i o lepoti i da li joj je pomogla ili odmogla u poslu.

- Ne mislim da to može da bude minus, lepo je dobiti komplimente, ali ne treba da time budeš vođen niti mariti za to. Ja volim da vidim lepe ljude, bilo muško, bilo žensko, nemam problem ni sa boljim glumicama od mene, to je moja vodilja kako da radim na sebi. U svakome postoji nešto za šta je poseban - rekla je Ivana tada.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:31 FRAJER BIJE ŽENU STAN PORED MOG! Slavica Ćukteraš snimila UZNEMIRUJUĆI video sa komšijom! LUPALI NA VRATA, VIKALI POLICIJA