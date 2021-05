NAŠA MAJKA JE PREVARENA, OVO JE ISTINA KOJU ČEKAMO 25 GODINA: Vilijam i Hari slomljeni zbog intervjua koji im je uništo PORODICU

Princ Vilijam i Hari oštro su osudili BBC zbog intervjua Martina Bašira sa njihovom majkom, princezom Dajanom iz 1995. godine, a koji je voditelj dobio na prevaru.

Za ovaj intervju Bašir je lažirao dokumenta, kako bi ga uopšte i dobio, a sam način vođenja intervjua bitno je uticao na ono što je rekla Lejdi Di. Princ Vilijam je dodao da je tužan što korporacija (BBC) ranije nije pravilno istražila žalbe i da njegova majka nikada nije znala da je prevarena.

Lord Dajson, penzionisani sudija koji je vodio istragu rekao je: "Bašir je ozbiljno prekršio pravila BBCa rugajući se lažnim bankovnim izvodima da bi dobio pristup princezi. Pokazao je lažne dokumente princezinom bratu, kako bi stekao i njegovo poverenje".

Bašir je uspeo da nagovori princezu da pristane da da intervju, a kako se medijsko interesovanje za emisiju povećavalo, BBC je prikrivao ono što je saznao o tome kako je Bašir obezbedio intervju. Lord Dajson je rekao da ovo "nije u skladu sa visokim standardima integriteta i transparentnosti koji su njegov zaštitni znak". U pismu princeze Dajane iz 1995. godine - objavljenom kao dokaz - kaže se da se "ne kaje" zbog intervjua sa Baširom.

Šta je princeza Dajana rekla u intervjuu?

U intervjuu je princeza slavno rekla: "Bilo nas je troje u ovom braku". Bilo je to prvi put da je neko iz kraljevske porodice tako otvoreno govorio o životu u palati - gledaoci su pažljivo pratili kako govori o svom nesrećnom braku sa princom Čarlsom, njihovim poslovima, najintimnijim detaljima porodice... Ledi Di je tada i priznala: da ima aferu, saopštila da se zbog afere princa Čarlsa sa Kamilom Parker-Bouls (danas njegovom suprugom, vojvotkinjom od Kornvola) osećala bezvrednom, otkrila da je imala bulimiju i da je povređivala samu sebe, nagovestila da princ Čarls možda neće biti sposoban da se prilagodi ulozi kralja i rekla da je osoblje princa Čarlsa pokrenulo kampanju protiv nje.

U svom izveštaju od 127 stranica, sudija je takođe kritikovao ponašanje Tonija Hola, bivšeg generalnog direktora korporacije, koji je optužen za propuste i "veoma neefikasnu" istragu. Kao tadašnji šef BBC, bio je svestan da je Bašir rekao "ozbiljne i neobjašnjive laži" o tome šta je uradio da bi nagovorio princezu da razgovara s njim. A kada su drugi mediji počeli da postavljaju pitanja o tome kako je BBC osigurao ekskluzivu za svet, Dajson je rekao da je korporacija "zataškavala" ono što je znala.

"Bez opravdanja, BBC nije udovoljio visokim standardima integriteta i transparentnosti koji su njegovo obeležje“, navodi se u izveštaju.

U svojoj izjavi, princ Hari je rekao: "Naša majka je bila neverovatna žena koja je svoj život posvetila službi. Bila je izdržljiva, hrabra i nesumnjivo iskrena. Učinak talasa kulture eksploatacije i neetičnih praksi na kraju joj je oduzeo život. Onima koji su preuzeli neki oblik odgovornosti, hvala vam. To je prvi korak ka pravdi i istini. Ipak, ono što me duboko brine je da su ovakve prakse i danas široko rasprostranjene".

"Moja majka nije znala da je prevarena"

Vilijam je na to dodao: "Mislim da je varljiv način na koji je intervju dobijen bitno uticao na ono što je moja majka rekla. Intervju je bio glavni doprinos pogoršanju odnosa mojih roditelja. Neopisivu tugu donosi saznanje da su neuspesi BBC značajno doprineli njenom strahu, paranoji i izolaciji kojih se sećam iz poslednjih godina s njom. Ali ono što me najviše rastužuje je to što bi, da je BBC pravilno istražio žalbe i zabrinutosti koje su prvi put pokrenute 1995. godine, moja majka znala da je prevarena. Nije me izneverio samo Bašir, već i lideri BBC. Ovi propusti, koje su utvrdili istraživački novinari, nisu izneverili samo moju porodicu, izneverili su i javnost".

Intervju iz 1995. godine učinio je Bašira zvezdom nakon što je publika od skoro 23 miliona slušala kako Dajana otkriva detalje svog života. Voditelj je i lažnim bankarskim dokumentima ubedio njenog brata da mediji plaćaju saradnike porodice za informacije - u pokušaju da obezbedi senzacionalniji i razotkrivajući intervju.

"Izvinio sam se tada“, rekao je Bašir u izjavi i dodao: "Bila je to glupa stvar zbog koje duboko žalim.“ Međutim, Bašir, koji je napustio BBC prošle nedelje, insistirao je na tome da bi se Dajana obavezala na intervju bez obzira na prevaru. Dison je zaključio da je princeza "bila oduševljena idejom televizijskog intervjua" sa "bilo kojim iskusnim i uglednim voditeljom". BBC ima rukom napisanu Dajanina belešku u kojoj se navodi da dokumenti nisu učestvovali u njenoj odluci da učestvuje u intervjuu.

"Ponavljam da bankarski izvodi nisu imali nikakvog uticaja na lični izbor princeze Dajane da učestvuje u intervjuu“, rekao je Bašir.

Lord Grejdž, koji je bio predsednik BBCa između 2004. i 2006. godine, rekao je da je BBCovo "zataškavanje“ bilo gore od Baširovog ponašanja i dodao: "Trebalo je 25 godina da se sazna istina". Korporacija je takođe vratila svaku nagradu koju je dobila za intervju, uključujući i Baftu.

Trenutni generalni direktor BBC Tim Dejvi rekao je da je korporacija prihvatila "u potpunosti" izveštaj Disonai i dodao: "BBC je trebao da uloži veće napore kako bi došao do srži onoga što se tada dogodilo i bio transparentniji u pogledu onoga što je znao. Iako BBC ne može da vrati sat unazad nakon četvrt veka, možemo da se potpuno i bezuslovno izvinimo".Bašir je napustio BBC iz zdravstvenih razloga prošle nedelje istog dana kada je Dajson predao svoj izveštaj korporaciji, nakon što je nekoliko meseci bio na bolovanju. BBC je u četvrtak u 19 sati na BBC One emitovao 35-minutnu istragu Panorame o intervjuu pod naslovom Princess Diana, Martin Bashir i BBC.

Objavljivanje izveštaja moglo bi da otvori vrata za pokretanje pravnih postupaka onih koji su negativno pogođeni prevarom. Uoči izdanja, brat princeze je podelio crno-belu porodičnu fotografiju sebe i Dajane kao dece. Tvitovao je sliku uz reči: "Neke obveznice se vraćaju veoma dugo".

