ŽUTA ODLEPILA ZA OPASNIM, ALI ON JE ODBIJA! Svi detalji romase o kojoj BRUJI cela estrada

Draga moje abronošice, ja sam vam nedelju dana na velikim mukama. Saznala sam mnogo škakljive informacije.

Ovoga puta bavićemo se pravim muškarcima i njihovim pogrešnim izborima. Znam da ne možete da verujete šta sam napisala, ali zaista postoje. Doduše, retki su, ali eto ima jedan. Dosadilo mu je da živi ovde u Srbiji, pa je promenio bazu. U pitanju je jedan biznismen mlađe generacije. Zvaćemo ga Opasni, jer važi za dobrog frajera. On je želja mnogih naših dama, polomiše se koja će pre da ode kod njega. Na društvenim mrežama je nedavno bio pravi haos. Stavljaju fotografiju za fotografijom samo da bi ih on primetio. Kako stupi u kontakt s njima, to mi je misterija, jer on važi za nedodirljivog, ali verovatno ima neke spoljne saradnike koji mu pomažu da naše lepotice sa estrade odlete kod njega. E, šta se dalje dešava? On ima jedno pravilo. Možeš da dođeš, ali nema zaljubljivanja. Njega to ne zanima. Opasni voli da se igra, ali fer. Sve im saspe u lice. Dosta mu je pogrešnih izbora i sad hoće da živi bez obaveze. Ostvaren je i poslovno i privatno i sada bi da živi punim plućima. Međutim, jedna zvezdica se zaljubiškala. Zvaćemo je Žuta.

foto: Kurir štampano

Ona je za njim odlepila. Nije joj teško čak ni da leti po dvadeset sati ako treba, sa sve presedanjem, samo da bude u njegovoj blizini. Šta će žena, odlepila i ja je razumem, ali on je neće. Ne vredi, šta je bilo među njima, bilo je, izdegustirao je on to sve i sada ide dalje. Nije mu zanimljiva ni najmanje. A ona na sve načine pokušava da ponovo bude u njegovom životu. Nešto se tu desilo kada je on tako brzo odlučio da je se reši, ali polako, saznaćemo sve. Sada joj se sve koleginice smeju. Čak i one koje su ih videle zajedno, mada je i to delovalo nemoguće. Zanimljivo, zar ne? Inače, saznala sam prethodnih dana nekoliko takvih priča koje bi kao bomba odjeknule. U pitanju su osobe koje ne vole da budu u javnosti, pa je mukotrpno doći do saznanja o njima. Polako, priče se talože... Ali zato sam ja tu, drage moje abronošice, da vama predočim šta se valja iza brega. Do sledeće nedelje, ljubim vas da pukne.

