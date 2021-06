JELISAVETA STIGLA U SRBIJU SA SINOM I ĆERKOM Glumica progovorila o majčinstvu: Spavamo svi u ISTOJ SOBI, od 5 ujutru sam na nogama

Glumica Jelisaveta Orašanin stigla je u Srbiju, dok je njen suprug košarkaš Miloš Teodosić ostao u Italiji zbog poslovnih obaveza.

Ona je doputovala sa ćerkom Petrom i sinom Bogdanom kojeg je dobila u januaru ove godine. Jelisaveta je sada progovorila o majčinstvu i obavezama.

- Pošto smo sad trenutno u istoj sobi ne spavamo uopšte. Deca jedno drugo bude, pa smo od 5 ujutru na na nogama. Ali lepo je sve to, to je i poenta roditeljstva za mene da cela porodica bude na okupu. Nemamo podelu ko je mamino a ko tatino dete, ali nekako hteli mi to ili ne ćerke su uvek tatine. Evo sad imam sina pa ću sve da vratim - rekla je Jelisaveta u emisiji na K1 televiziji i otkrila da će ovog leta biti angažovana na snimanju dve serije.

Kurir.rs/I.B.

