BUČ KESIDI PRIKAZAO SVOJ MUZIČKI FILM: Branka Katić stigla na premijeru kao gost iznenađenja, a SARA JO pokazala dečka!

Bend Buč Kesidi snimio je svoj prvi film, pod nazivom "Buč Kesidi: Euforija uživo".

Grupa iz Pančeva, koju čine Luka Racić i Zoran Zarubica, u svojoj priči ponovo su na velikom platnu izveli pesme s hvaljenog albuma "Euforija" i nekoliko starih hitova. Film je snimljen za samo jedan dan, a najveća želja benda bila je da Branka Katić dođe na premijeru i da je konačno bolje upoznaju. Kad je to čula, ona je došla s prijateljicom Milicom Glogovac da ih podrži. Na kraju projekcije filma, mimo protokola, davala je izjave govoriće da je oduševljena pričom.

foto: ATA images

"Euforija" je prikazana u Novom Sadu, večeras je projekcija u Pančevu, a zatim slede premijere u Splitu, Rijeci, Zagrebu, Osijeku, Sarajevu i Banjaluci. Buč Kesidi, muzički dvojac koji je regionalnu scenu osvojio muzikom koja ima odrednice indi popa, roka i elektropopa, 2019. godine je predstavio drugi studijski album "Euforija", a publika može da vidi šta se dogodilo tog dana u studiju i kako je izgledao njihov koncert iz "hiljadu devetsto šezdeset i neke". Osmišljen u formi ekranizovanog koncerta sa interesantnim zapletom koji nas vraća u epohu 60-ih i 70-ih godina, film će publici omogućiti da uživa u koncertnom izvođenju numera koje su obeležile album "Euforija". Među njima su istoimena pesma koju je publika odmah sjajno prihvatila, kao i "Nema ljubavi u klubu", "Đuskanje ne pomaže", "Nedelja ujutru", "Tiho" i druge.

foto: ATA images

- Naš plan je bio da krajem 2020. godine, s obzirom na to da nismo imali koncerte, za publiku snimimo lajv sešn koji bi trajao dvadesetak minuta, a koji bismo postavili na internet i dali da se pušta na televiziji. Tražeći reditelja za to, našli smo Davida Jovanovića i njegovu ekipu. On je bio veoma voljan da radimo, ali je i postepeno razvijao početnu ideju i razmeru celog projekta, dok na kraju nismo došli do toga da imamo zapravo pravi muzički film - objašnjava Zoran Zarubica.

U filmu se pojavljuju i mnogi glumci, Miona Marković, Jana Bjelica, a izvršni producent je Relja Milanković iz Basivitija. Premijeri je prisustvovala i Sara Jo u društvu dečka.

foto: ATA images

Kurir.rs

