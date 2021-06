SEĆATE SE BUNTOVNE NATAŠE IZ ISTOVREMENOG FILMA? Evo šta danas radi Tijana Kondić i kako se seća uloge koja joj je promenila ŽIVOT

Glumica Tijana Kondić je ostala je upamćena po liku buntovne Nataše, glavne junakinje kultnog ostvarenja Ljubiše Samardžića, koji je, navodno slučajno, video njenu fotografiju iz školskog dvorišta i izabrao je među skoro 500 kandidatkinja, za glavnu ulogu u filmu “Nataša”.

Njena Nataša je bila autentična i svoja jer je Tijana u njen lik unela i deo sebe, jer u tom trenutku je imala samo 16 godina.

Bez obzira na talenat i brojne nagade ona biva tri puta oborena na prijemnom ispitu na Fakultetu dramskih umetnosti.

Razočarana, kreće drugim putem i završava svetsku književnost na Filološkom fakultetu, posle i master studije. Život je vodi dalje, van granica Srbije. Ali, ljubav prema sedmoj umetnosti nikada nije iščlezla.

- Lik Nataše mi je odredio životni put, ja sam tad imala samo 16 godina i to mi je bilo neverovatno iskustvo. Asistent mi je prišao u školi i pitao me je da li želim da glumim u filmu. Moji roditelji nisu verovali da se to događa, mislili su da se zezam. Kad sam došla na prvi kasting, rekli su mi da je Ljubiša sklonio moju fotografiju. On je nešto video u meni i očigledno da se nije prevario. Ljubiša Samardžić je moj filmski otac i on me je naučio glumi. Često mi govore da se nisam fizički promenila, da i dalje izgledam kao klinka. Kao svaki mladi čovek koji želi da se bavi umetnošću, pogodi ga kad te odbiju 3 puta na FDU. Ali nije me to poremetilo, ja sam nastavila da se bavim filmom i književnošću. Darovitost i talenat niko ne može da vam oduzme. Kad bih kao reditelj birala, uvek bi mi bilo važnije da glumac ima u sebi strast a ne koje je godine završio akademiju. Mislim da naša akademija priprema za pozorište, a ne za film. Živela sam posle 5 godina u Izraelu i jako mi je bilo teško, pogotovo zbog jezika. Tamo sam učila o produkciji i filmu i tako sam napredovala, to je vrlo naporno kada nemate pomoć. - rekla je glumica.

