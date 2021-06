NOVI USPEH SRPSKOG GLUMCA: Dragan Mićanović u scenama sa holivudskom DIVOM Salmom Hajek ODUŠEVIO sve

Nakon genijalne komedije iz 2017. godine "Mafijaški telohranitelj", najsmrtonosniji čudni par na svetu - telohranitelj Majkl Brajs i ubica Darijus Kinkejd - ponovo su zajedno, u još jednoj misiji opasnoj po život.

Sjajnu glumačku ekipu ostvarenja "Telohranitelj mafijaševe žene" čine Salma Hajek, Rajan Rejnolds, Samjuel L. Džekson, Morgan Friman i Antonio Banderas, ali i naš Dragan Mićanović. Nova komedija stigla je u domaće bioskope, a Mićanović igra, pogađate, ruskog mafijaša. On je preprodavac i ima lepu scenu sa Salmom Hajek i Rejnoldsom, koja je snimana u studiju u Londonu.

"Imao sam sreću. Najdraži mi je Mark Rajlans, koji je dobio Oskara za Spilbergov film "Most špijuna". On je igrao Hamleta kada sam ja igrao Fortinbrasa u Gloub teatru. Za tih osam meseci zajedničkog rada dobro sam ga upoznao, divan je čovek i glumac. Tada je bio i umetnički direktor i on me je zapravo zaposlio i dao mi ugovor na godinu dana", otkrio je ranije u razgovoru za TV Ekran Dragan Mićanović o uspehu koji je napravio u Engleskoj.

