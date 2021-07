GLUMAC O DETALJIMA SNIMANJA SA SALMOM HAJEK: Dragan Mićanović o Holivudu! Ona je topla duša i sjajna glumica, muči je engleski!

Nakon što je delio kadar sa Entonijem Hopkinsom, Danijelom Krejgom, Džerardom Batlerom, Tomom Hardijem i Rejfom Fajnsom, srpski glumac Dragan Mićanović (50) upisao je u svoj dnevnik saradnju sa dve nove zvezde.

Sa Salmom Hajek i Rajanom Rejnoldsom glumio je u akcionoj komediji “Telohranitelj mafijaševe žene”, koja je već uvršćena među 15 najprofitabilnijih filmova godine. Za Gloriju je otkrio kakvi su dvoje popularnih glumaca, kakve veze održava sa Londonom gde je živeo pre 20 godina i da li mu smeta što u stranim filmovima igra uglavnom Ruse.

Kako ste dobili ulogu? Jeste li išli na kasting ili su vas odabrali na osnovu vaših ranijih angažmana u holivudskim produkcijama?

- I ovu ulogu sam dobio na kastingu. Već godinama imam agente u Londonu, koji mi s vremena na vreme pošalju predlog uloge u nekom filmu u kom me vide. Kada sam pročitao o čemu se radi, snimio sam sebe u svojoj dnevnoj sobi i poslao snimak. Na kraju sam dobio tu malu, epizodnu ulogu.

foto: Nemanja Nikolić

Da li vam je bilo lakše da dobijete uloge u velikim svetskim filmovima nekada kad ste živeli u Lodonu ili to danas nije važno?

- Danas je nevažno gde živite jer imate priliku da budete na jednom mestu, a radite bilo gde. Svet je globalno selo koje vam omogućava da sa stranim kolegama komunicirate iz svoje kuće i dogovorite sve. Sada mi je jedino falio direktan kontakt na kastingu, da probam sa kolegama uživo, jer tako najbolje razumemo jedni druge.

Jeste li nekada odbili ulogu koju su vam preporučili strani agenti?

- Jesam. Odbijao sam uloge i u stranim i u domaćim filmovima. Meni je najvažnije da tekst ima smisla, da je uloga napisana sa određenim ciljem, da osetim tog lika. Ako nečega od toga nema, to nije za mene.

Direktna partnerka vam je bila Salma Hajek. Kako je igrati sa jednom od najpoželjnijih glumica sveta?

- Salma je topla duša. I sjajna glumica. Odlično smo se razumeli jer delimo sličan smisao za humor. Snimali smo zajedno u studiju u Londonu četiri dana. Interesantno mi je bilo da vidim kako se i ona, posle toliko godina rada u Holivudu, ponekad muči sa engleskim jezikom. Beskrajno je šarmantna, a energična žena.

foto: Nemanja Nikolić

U filmu ste sarađivali i sa Rajanom Rejnoldsom, jednim od najtraženijih glumaca danas. U čemu je tajna njegovog uspeha?

- Rajan je glumac koji dobro kapira prilike u filmskoj industriji. Pronašao je put i na njemu mu je vrlo ugodno. On je inteligentan momak, duhovit, čovek brzog, štosnog humora. Tokom snimanja uvideo sam koliko je vešt da uradi sve što se od njega traži. Na trenutak mi se činilo da je ta njegova igra kao balet, kao ples, da tako glatko teče.

Jeste li upoznali Samjuela L. Džeksona i Morgana Frimana koji takođe igraju u filmu?

- Njih nisam sreo jer nismo imali zajedničkih scena. Žao mi je što nisam upoznao Morgana Frimana, jednog od meni omiljenijih stranih glumaca, još od “Bekstva iz Šošenka”. On glumi neverovatno tiho, a iz njega izviru ogromna energija i snaga.

I u ovom filmu ste glumili Rusa, kriminalca, sa interesantnim akcentom. Ne smeta vam što vam strani producenti dodeljuju takve uloge?

- Ne smeta mi što igram Ruse. Svestan sam koji opseg uloga mogu dobiti u stranim produkcijama. Bez obzira na takve role, dobro je nekada izaći iz ovog našeg malog dvorišta, otići u svet i videti kako drugi ljudi rade, razmišljaju, šta su im želje, nadanja. Čovek se kroz takve susrete obogaćuje. Igrao sam ja i Čečena. Često se sa prijateljima šalim kada me pitaju: “Kakvu si sad ulogu dobio u Holivudu?” Na to se nasmejem i odgovorim: “Pa kakvu bih mogao?”

Kakvi su vam planovi u narednom periodu?

- Trenutno se odmaram. Imam svoju vikendicu, na Drini. To je moja reka, nas dvoje se dugo i dobro znamo. Tamo sam pronašao svoj mir, tamo je moj raj. Moram da prikupim snagu jer me od jeseni očekuje snimanje nekoliko serija i jednog filma. Kako sada stvari stoje, snimaću sve do narednog leta. Na tome sam beskrajno zahvalan jer imam priliku da radim ono što volim.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/A.A./gloria

